RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025, CLASSIFICHE: ARRIVANO I CAMPIONI!

Prosegue il programma dei risultati Europei Under 21 2025: dopo aver assistito all’esordio dell’Italia e ai primi due gironi, giovedì 12 giugno tocca naturalmente agli altri due e gli orari sono gli stessi, una sola partita alle ore 18:00 che sarà Ucraina Danimarca, per il girone D; e poi alle ore 21:00 con le altre tre che saranno Finlandia Olanda e, per il girone B, Germania Slovenia e Repubblica Ceca Inghilterra. Tocca dunque ai campioni in carica: due anni fa l’Inghilterra aveva vinto il titolo grazie alla finale contro la Spagna, tornando a vincere dopo ben 29 anni e sublimando la crescita a livello giovanili.

In questa edizione i tre leoni partono ancora tra le grandi favorite, ma devono stare attenti perché nel girone B c’è la Germania, che ha vinto due delle ultime quattro edizioni (con anche una finale persa) e potrebbe tranquillamente strappare il primo posto complicando la vita all’Inghilterra, ricordando che sono proprio questi due gruppi che si incrociano nel tabellone dei quarti di finale. Aspettiamo allora che i risultati Europei Under 21 2025 tornino a farci compagnia, nel frattempo possiamo dire qualcosa in più circa le nazionali schierate sui campi per le partite di questa sera.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025, CLASSIFICHE: I RAPPORTI DI FORZA

Nei risultati Europei Under 21 2025 i rapporti di forza appaiono chiari almeno per quanto riguarda il girone B, come abbiamo già detto. Certamente la Repubblica Ceca può rappresentare una credibile outsider in materia di qualificazione ai quarti, un po’ meno la Slovenia che comunque a livello giovanile può dire qualcosa, tuttavia ci stupiremmo se una tra Germania e Inghilterra non dovesse superare il turno per non dire di entrambe eliminate subito, pur se è vero che in questa competizione le sorprese non sono mai mancate e potrebbe bastare anche sbagliare una partita per complicarsi la vita.

Nel girone D invece è tutto aperto: diremmo che l’Olanda è la favorita, ma gli orange in realtà devono dimostrarlo sul campo e poi c’è l’Ucraina, che nell’ultima edizione degli Europei ha incredibilmente raggiunto la semifinale eliminando la Francia, dunque merita rispetto. Tra le altre cose anche la Danimarca, con cui gli azzurrini hanno pareggiato in amichevole lo scorso marzo, hanno tutte le carte in regola per provare a superare il turno e allora nei risultati Europei Under 21 2025 potremmo vederne delle belle n questo girone D, già a cominciare dalla prima giornata…

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: 1^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 21:00 Germania Slovenia

Ore 21:00 Repubblica Ceca Inghilterra

GIRONE D

Ore 18:00 Ucraina Danimarca

Ore 21:00 Finlandia Olanda