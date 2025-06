RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: SI COMPLETA LA SECONDA GIORNATA

Si completa un weekend davvero intenso per i risultati Europei Under 21 2025 oggi, domenica 15 giugno, grazie alle partite della seconda giornata anche nei gironi B e D per la rassegna continentale in Slovacchia. Focus quindi naturalmente su quanto è successo nella prima giornata di questi due gruppi e sulle rispettive classifiche dopo i verdetti di giovedì sera.

Innanzitutto segnaliamo un cambio della programmazione rispetto ai giorni scorsi, infatti in entrambi i gironi oggi avremo una partita già alle ore 18.00 e l’altra alle ore 21.00, rendendo dunque di uguale significato la fascia del tardo pomeriggio e quella di prima serata, che finora era sempre stata la più significativa.

In ordine alfabetico cominciamo con il girone B, che oggi per i risultati Europei Under 21 2025 ci proporrà alle ore 18.00 Inghilterra Slovenia e alle ore 21.00 Repubblica Ceca Germania. Al debutto le due big più attese non hanno deluso le aspettative e di conseguenza oggi è possibile che Inghilterra e Germania vadano a braccetto ai quarti con un turno d’anticipo, eventualità che naturalmente toccherà a Slovenia e Repubblica Ceca scongiurare.

Gli inglesi sono i campioni in carica e hanno iniziato la campagna per la difesa del titolo battendo con un bel 3-1 la Repubblica Ceca, per cui adesso c’è la grande occasione di conquistare i quarti battendo anche la Slovenia, per poi eventualmente pensare di giocarsi “solo” il primo posto nel big-match della terza giornata, che mercoledì vedrà l’Inghilterra U21 sfidare evidentemente la Germania.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: LE PARTITE DEL GIORNO

Tre ore più tardi sarà quindi il turno della Germania per i risultati Europei Under 21 2025: i tedeschi arrivano dalla vittoria per 3-0 contro la Slovenia, un debutto davvero eccellente e che adesso chiaramente offre alla Nazionale Under 21 della Germania la stessa occasione degli inglesi e magari per esaltare di nuovo Nick Woltemade, che è stato il miglior protagonista della prima giornata grazie alla tripletta rifilata agli sloveni, che naturalmente pone già il classe 2002 dello Stoccarda come uno dei nomi di spicco dell’intera manifestazione continentale.

Scenderà poi in campo anche il girone D per i risultati Europei Under 21 2025 e in questo caso avremo alle ore 18.00 Finlandia Ucraina e alle ore 21.00 Olanda Danimarca. La prima giornata è stata ricca di gol ma anche molto incerta: la Danimarca ha vinto per 3-2 contro l’Ucraina (ma perdeva a dieci minuti dal 90’), mentre la Finlandia ha bloccato l’Olanda sul pareggio, in realtà pure con rimpianti perché i giovani Orange hanno evitato la sconfitta solamente al 93’. Insomma, questo potrebbe essere in realtà il girone più emozionante da seguire nelle prossime ore…

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: SECONDA GIORNATA

GIRONE B

Ore 18.00 Inghilterra Slovenia

Ore 21.00 Repubblica Ceca Germania

Classifica: Germania, Inghilterra 3; Repubblica Ceca, Slovenia 0.

GIRONE D

Ore 18.00 Finlandia Ucraina

Ore 21.00 Olanda Danimarca

Classifica: Danimarca 3; Finlandia, Olanda 1; Ucraina 0.