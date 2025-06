Risultati Europei Under 21 2025, classifiche: diretta gol live score delle partite che mercoledì 18 giugno chiudono la fase a gironi.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025, CLASSIFICHE: SI CONCLUDE LA PRIMA FASE!

Per i risultati Europei Under 21 2025 siamo arrivati alla fine della fase a gironi: mercoledì 18 giugno viene garantita la contemporaneità all’interno del singolo gruppo, e dunque alle ore 18:00 si parte con Danimarca Finlandia e Olanda Ucraina per il girone D con chiusura che sarà invece dedicata al girone B, in campo alle ore 21:00 con Inghilterra Germania e Slovenia Repubblica Ceca.

L’ultima giornata di questi due raggruppamenti inizia con due nazionali già qualificate agli ottavi: si tratta di Germania e Danimarca che, a punteggio pieno, potrebbero comunque incrociarsi ai quarti.

Eliminata per contro solo la Repubblica Ceca, che ha sempre perso: nel girone D invece può ancora succedere di tutto e le due nazionali che condividono l’ultima posizione in classifica si possono ancora qualificare, per di più potrebbero farlo a braccetto se dovessero vincere entrambe la loro partita.

È allora giunto il momento di affidarci ai campi per avere il quadro completo del tabellone dei quarti di finale, speriamo che anche oggi i risultati Europei Under 21 2025 ci regalino un bello spettacolo in un torneo nel quale fino a questo momento non sono mancate le sorprese, fortunatamente con l’Italia che per ora prosegue la sua avventura.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025, CLASSIFICHE: UNA CONFERMA E UNA DELUSIONE

Possiamo parlare di una conferma e una delusione aspettando che anche oggi i risultati Europei Under 21 2025 ci facciano compagnia. La conferma è la Germania, che ha pienamente riscattato il flop di due anni fa quando da campione in carica aveva fatto un punto in tre partite; questa volta la nazionale tedesca non ha sbagliato, segnando 7 gol in totale contro Slovenia e Repubblica Ceca e mostrando quanto Nick Woltemade, a segno 4 volte, sia ormai un lusso per questa categoria, tanto da essere già stato due volte titolare in una nazionale maggiore che esplorerà a fondo nei prossimi mesi.

La delusione è invece l’Olanda, che sarebbe già eliminata se non avesse rimontato la Finlandia da 0-2 e trovando il gol del definitivo pareggio al 93’ minuto; gli orange poi hanno perso contro la Danimarca e dunque ora non possono fare altro che battere l’Ucraina, semifinalista della passata edizione, in un girone D che ha già qualificato l’ottima Danimarca, ancora non sicura del primo posto perché una sconfitta contro la Finlandia, lei stessa in corsa, la potrebbe far retrocedere in seconda posizione, a vantaggio dell’Ucraina che deve battere la già citata Olanda. Gli ingredienti dei risultati Europei Under 21 2025 per oggi ci sono, ora bisogna amalgamarli…

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: 3^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 21:00 Inghilterra Germania

Ore 21:00 Slovenia Repubblica Ceca

CLASSIFICA: Germania 6, Inghilterra 4, Slovenia 1, Repubblica Ceca 0

GIRONE D

Ore 18:00 Danimarca Finlandia

Ore 18:00 Olanda Ucraina

CLASSIFICA: Danimarca 6, Ucraina 3, Olanda 1, Finlandia 1