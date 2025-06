Risultati Europei Under 21 2025: diretta gol live score dei primi due quarti di finale, si va in campo sabato 21 giugno.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: INIZIANO I QUARTI!

Con i risultati Europei Under 21 2025 arriviamo ai quarti di finale, quindi sabato 21 giugno inizia la fase a eliminazione diretta del torneo e si fa sul serio. Avremo due partite oggi e due domani: per quanto riguarda il sabato, si parte alle ore 18:00 con Portogallo Olanda per poi proseguire alle ore 21:00 con Spagna Inghilterra.

Di conseguenza dovremo aspettare domani per l’Italia che, finalmente, è riuscita a superare il girone e ora si gioca le sue carte. Riguardo le partite odierne, lo spettacolo è garantito: si incrociano quattro nazionali il cui movimento giovanile è sempre stato di primissimo livello, al netto poi dei risultati.

Certamente l’Olanda ha faticato, ma ha vinto la partita che doveva vincere; non così l’Inghilterra che è caduta al cospetto di una Germania che è stata l’unica nazionale a chiudere a punteggio pieno, ma in ogni caso la sua qualificazione ai quarti è stata poco in discussione e adesso i campioni in carica possono ancora sperare di fare il bis.

Staremo a vedere quello che ci diranno i risultati Europei Under 21 2025, non vediamo l’ora che le partite del giorno prendano il via per scoprire quali saranno le prime due nazionali che voleranno in semifinale nel torneo.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: REMATCH DELL’ULTIMA FINALE

Sicuramente il primo dato da osservare per quanto riguarda i risultati Europei Under 21 2025 è quello di Spagna Inghilterra: si gioca la riedizione dell’ultima finale, due anni fa avevano vinto i tre leoni ed era stato un risultato se vogliamo a sorpresa, perché sappiamo bene come la Spagna abbia dominato l’epoca recente nella competizione. Oggi ancora una volta la Roja sembra essere superiore, anche se a dire il vero non ha particolarmente brillato nel corso della prima fase, ma chiaramente in una partita secca può succedere di tutto e questo vale anche per l’altro quarto di finale.

Qui abbiamo un Portogallo che è riuscito a prendersi il primo posto grazie alla differenza reti superiore rispetto alla Francia, e un’Olanda che dopo le prime due partite rischiava seriamente di venire eliminata. Va dato atto ai Paesi Bassi di essere sempre riusciti a reagire nelle difficoltà, anche nel pareggio strappato in extremis contro la Finlandia; la vittoria contro l’Ucraina, semifinalista della passata edizione, è stata di valore e adesso gli orange possono realmente sognare di fare il colpo grosso contro un Portogallo che parte favorito. Staremo a vedere cosa succederà con i risultati Europei Under 21 2025…

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: QUARTI DI FINALE

Ore 18:00 Portogallo Olanda

Ore 21:00 Spagna Inghilterra