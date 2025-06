Risultati Europei Under 21 2025, diretta gol live score delle due semifinali che sono entrambe in programma oggi, mercoledì 25 giugno

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: IL GIORNO DELLE SEMIFINALI

Oggi mercoledì 25 giugno è il giorno delle due semifinali per i risultati Europei Under 21 2025 e saranno quindi ore molto intense, perché in rapida successione avremo le due partite che dovranno designare le due finaliste che poi sabato andranno a caccia del trono d’Europa fra le Nazionali Under 21, che attualmente è dell’Inghilterra.

C’è naturalmente la possibilità che siano i campioni in carica a confermarsi, dal momento che alle ore 18.00 la prima semifinale sarà Inghilterra Olanda, con gli inglesi che non hanno fatto faville nella fase a gironi ma poi hanno mandato un messaggio molto forte a tutta la concorrenza vincendo per 3-1 il proprio quarto di finale contro la Spagna.

Il discorso potrebbe essere simile per l’Olanda: fase a gironi buona ma non trascendentale, poi ecco però la vittoria contro il Portogallo pur avendo chiuso il quarto di finale contro i lusitani in inferiorità numerica, un segnale a sua volta forte in particolare per quanto riguarda la compattezza della Nazionale Under 21 dell’Olanda.

Insomma, forse sulla carta l’ipotesi più probabile da questa parte del tabellone per i risultati Europei Under 21 2025 avrebbe potuto essere un derby iberico, invece avremo Inghilterra Olanda, partita in ogni caso degnissima come semifinale e con il fascino di avere in campo anche i detentori del titolo continentale.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: LA SECONDA PARTITA DI OGGI

La seconda semifinale d’altronde non sarà da meno per i risultati Europei Under 21 2025, perché all ore 21.00 sarà in programma Germania Francia, che inevitabilmente assumerà i connotati della partita dei rimpianti per la nostra splendida Italia U21, capace di portare la Germania ai tempi supplementari in doppia inferiorità numerica ma infine sconfitta dai pari età tedeschi a pochi minuti dai calci di rigore, una chance che gli Azzurrini avrebbero certamente meritato domenica sera.

La Germania metterà sul piatto un cammino che comunque era stato eccellente nel girone, mentre la Francia risponderà con la capacità di reagire ad ogni difficoltà, ben evidente per i transalpini che già due volte in quattro partite hanno ribaltato incontri che avrebbero seriamente rischiato di perdere – compreso il quarto contro la Danimarca. Insomma, a Kosice ci attende una serata per cuori forti, che sarà il degno compimento di un mercoledì davvero emozionante con le due semifinali per i risultati Europei Under 21 2025…

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025, SEMIFINALE

ore 18.00 Inghilterra Olanda

ore 21.00 Germania Francia