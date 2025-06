Risultati Europei Under 21 2025: diretta gol live score dei due quarti di finale che si giocano domenica 22 giugno.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: GLI AZZURRI SOGNANO!

Finalmente con i risultati Under 21 2025 è il momento di rivedere l’Italia in una fase ad eliminazione diretta: ultimamente non è successo spesso, invece domenica 22 giugno Germania Italia sarà l’ultimo dei quarti di finale in programma, si gioca alle ore 18:00 ed è una sfida già proiettata verso la semifinale.

Eventualmente gli azzurrini giocherebbero contro la vincente di Danimarca Francia, che aprirà questa giornata alle ore 18:00; l’impegno, diciamolo subito, è complicato perché la Germania è stata la nazionale migliore nel corso della fase a gironi, l’unica ad aver sempre vinto e presentatasi ai quarti con 9 gol realizzati.

Per contro la nazionale tedesca ne ha incassati tre, mentre noi soltanto uno contro la Spagna; numeri che ora possono contare poco perché quel che servirà nel corso dei 90 minuti – sempre che siano sufficienti – sarà fare meglio le piccole cose e mostrare aggressività, arrivare in semifinale non è affatto impossibile e vogliamo continuare la nostra corsa per andare a prenderci un titolo che manca ormai da troppo tempo.

Siamo allora pronti a vivere i risultati Europei Under 21 2025 con focus sull’Italia per questa sera, ma giustamente in questo spazio bisogna anche parlare dell’altra partita in programma per i quarti.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: DUE SFIDE TOSTE

Saranno due sfide toste quelle per i risultati Europei Under 21 2025: anche Danimarca Francia promette spettacolo, gli scandinavi hanno mostrato grande resilienza e capacità di reagire alle difficoltà perché si sono assicurati i quarti con due rimonte contro Ucraina e Olanda (quasi incredibile quella ai danni della nazionale dell’Est Europa), poi curiosamente contro la Finlandia si sono fatti rimontare due gol ma il pareggio è stato sufficiente per blindare il primo posto nel girone D e proseguire la corsa, forse la Danimarca è la reale sorpresa di questi risultati Europei Under 21 ma ora vedremo come se la caverà.

La Francia ha faticato tantissimo nelle prime due partite: buono il pareggio contro un Portogallo molto competitivo, contro la Georgia i gol del ribaltone sono arrivati ai minuti 89 e 102 (addirittura) e chiaramente se quella partita fosse stata persa le cose sarebbero andate molto diversamente. Alla fine successo netto contro la Polonia, ma la differenza reti nel girone ha premiato i lusitani; forse però la Francia preferisce sfidare la Danimarca e non l’Olanda, anche se in gare secche non si può mai davvero dire quello che potrebbe succedere. Anche noi lo scopriremo tra poco con i risultati Europei Under 21 2025.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025: QUARTI DI FINALE

Ore 18:00 Danimarca Francia

Ore 21:00 Germania Italia