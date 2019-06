Risultati Europei Under 21/ Classifica, diretta gol live gruppo C (21 giugno 2019)

I risultati degli Europei Under 21 2019 per le partite di venerdì 21 giugno sono quelli che riguardano la seconda giornata del gruppo C: potremmo già avere una squadra qualificata alla semifinale visto che dopo questo turno ne mancherà soltanto uno per chiudere la contesa, e gli incroci di oggi sono davvero interessanti. Si parte alle ore 18:30 con Inghilterra-Romania che andrà in scena a Cesena, mentre a Serravalle avremo Francia-Croazia alle ore 21:00. Per il momento la situazione nel girone vede la Romania in testa per differenza reti, a punteggio pieno ci sono anche i Bleus e dunque le due squadre che hanno bisogno di una vittoria per non restare tagliate fuori sono Inghilterra e Croazia, che hanno già l’acqua alla gola e cui un pareggio non servirà. Sarà interessante valutare quello che succederà, quali saranno i risultati degli Europei Under 21 2019 dal girone romagnolo e dunque come cambierà la classifica di questo gruppo C dopo la sua seconda giornata.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019: IL GRUPPO C

Per i risultati degli Europei Under 21 2019, la squadra che forse ha le maggiori possibilità di prendersi la semifinale è la Francia: i Bleus volano sulle ali dell’entusiasmo dopo aver ribaltato in maniera incredibile l’Inghilterra e, almeno sulla carta, appaiono superiori alla Romania. La quale però ha una bella occasione, perché all’esordio ha dimostrato grande compattezza nel battere la Croazia segnando quattro gol e adesso ha il vantaggio della differenza reti: dovesse pareggiare resterebbe prima, anche se poi si giocherebbe la qualificazione contro un’Inghilterra che ha scialacquato quella che appariva come una vittoria, e stiamo comunque parlando di una nazionale che ha già dimostrato di essere competitiva. Resta la Croazia, che avrebbe il talento giusto per fare risultato ma che ha steccato la sua prima partita: adesso i balcanici non possono fare altro che vincere, ma un successo di misura potrebbe non bastare perché la differenza reti sarà molto importante, sia che si tratti di vincere il girone sia che, soprattutto, serva per superare le avversarie nel computo delle migliori seconde, visto che soltanto una guadagnerà il pass per la semifinale degli Europei Under 21 2019. Mettiamoci comodi dunque, perché tra poco a Cesena e Serravalle si tornerà a giocare…

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019

Ore 18:30 Inghilterra-Romania

Ore 21:00 Francia-Croazia

CLASSIFICA: Romania 3, Francia 3, Inghilterra 0, Croazia 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA