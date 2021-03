Risultati Europei Under 21, classifiche/ Diretta gol live score (oggi 31 marzo)

RISULTATI EUROPEI UNDER 21: DANIMARCA E PORTOGALLO SI GIOCANO LA TESTA DEL GIRONE

Ancora protagonisti i risultati Europei Under 21 perché oggi, mercoledì 31 marzo 2021, in Slovenia ed Ungheria si completa la terza e decisiva giornata della fase a gironi dell’edizione 2021 degli Europei Under 21, che poi ci daranno appuntamento tra la fine del mese di maggio e l’inizio di quello di giugno. Un’anomalia dettata naturalmente dal fatto che questi Europei Under 21 sono stati spezzati tra la fase a gironi a fine marzo e l’eliminazione diretta che sarà invece al termine dei campionati e prima degli Europei “dei grandi”, slittati di un anno a causa del Coronavirus – la motivazione è appunto quella di evitare sovrapposizioni con l’Europeo. Oggi dunque, come sempre succede quando si giunge alla terza giornata della fase a gironi di un grande evento, sarà tempo di verdetti, ancora più significativi perché si è creata – in entrambi i gironi in campo oggi – una situazione molto particolare, che vede tutte in corsa per la qualificazione ai quarti di finale le otto squadre dei due gruppi, anche se con speranze logicamente molto diverse in base ai risultati delle prime due giornate.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21: TUTTE LE PARTITE

Presentando i risultati Europei Under 21 per le partite di andiamo dunque ad evidenziare tutto quello che potrà succedere nelle prossime ore e per la precisione alle ore 18.00, quando inizieranno le partite, in contemporanea stavolta non solo all’interno dello stesso girone ma anche fra i due gruppi. Con il girone C siamo in Ungheria e si giocheranno Danimarca Russia a Szombathely e Islanda Francia a Gyor, con i danesi a punteggio pieno, gli islandesi a zero ed in mezzo francesi e russi, ma con nessuno già certo di essere qualificato oppure eliminato, almeno sulla carta. Stessa identica situazione nel girone D che si gioca in Slovenia, anche se evidentemente le prospettive di un Portogallo a punteggio pieno sono ben diverse da quelle di un’Inghilterra ancora ferma a zero: ricordiamo comunque per il momento che le due partite saranno Svizzera Portogallo nella capitale Lubiana e Croazia Inghilterra a Capodistria, poi sarà il campo a dire che cosa succederà e se saranno possibili ribaltoni…

RISULTATI EUROPEI UNDER 21, 3^ GIORNATA

GIRONE C

Ore 18.00

Danimarca Russia

Islanda Francia

CLASSIFICA: Danimarca 6; Francia, Russia 3; Islanda 0.

GIRONE D

Ore 18.00

Svizzera Portogallo

Croazia Inghilterra

CLASSIFICA: Portogallo 6; Croazia, Svizzera 3; Inghilterra 0.

