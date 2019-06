Risultati Europei Under 21/ Diretta gol, live score semifinali (27 giugno 2019)

I risultati degli Europei Under 21 di stasera, 27 giugno 2019, ci diranno quali saranno le finaliste della competizione. Si giocano infatti le semifinali Germania-Romania e Spagna-Francia. Due gare davvero difficili da pronosticare e che mettono di fronte quattro squadre che fino a questo momento hanno fatto veramente bene. Aumenta il rammarico da parte dell’Italia che aveva superato le Furie Rosse nel primo turno e che non è riuscita a qualificarsi in seguito al pareggio tra transalpini e rumeni. Difficile fare dei pronostici, con la Spagna che a questo punto risulta essere la favoritissima per la vittoria finale della competizione. Prima però c’è da superare un paio d’ostacoli non proprio semplicissimi.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019: IL CAMMINO DELLE SEMIFINALISTE

Prima di vedere i risultati degli Europei Under 21 di oggi, 27 giugno 2019, quando si giocheranno le semifinali andiamo a vedere il percorso che ha portato le quattro squadre fino a qui. La Spagna era partita malissimo, sconfitta dall’Italia nella gara che aveva aperto la competizione. Le Furie Rosse però battendo sia il Belgio che la Polonia erano riuscite non solo ad agganciare gli azzurri in classifica nel Gruppo A, ma anche a superarli grazie alla differenza reti. La Francia invece è arrivata a questo appuntamento come migliore tra le seconde classificate, buttando di fatto fuori l’Italia. Il pareggio 0-0 contro la Romania era il tanto annunciato “biscotto” che avrebbe permesso a entrambe di andare avanti nella competizione, estromettendo gli azzurrini di Gigi Di Biagio. Sia Romania che Francia avevano vinto contro Inghilterra e Croazia. Importante è stato il percorso della Germania che con 7 punti ha vinto il Gruppo B.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019

ore 18.00 – Germania-Romania

ore 21.00 – Spagna-Francia



