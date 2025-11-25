Risultati finali delle Elezioni Regionali Puglia 2025, dai voti di lista ai big e le preferenze: chi è eletto di sicuro nel Consiglio regionale pugliese?

ELEZIONI PUGLIA 2025: CHI ENTRA NEL CONSIGLIO REGIONALE?

Si va componendo il quadro del nuovo Consiglio regionale in Puglia guidato dal nuovo governatore Antonio Decaro alla luce dei risultati finali delle Elezioni Regionali 2025, anche se per il risultato definitivo bisognerà aspettare, visto che per la proclamazione ufficiale dei 50 consiglieri sarà necessario attendere ancora qualche settimana, tra eventuali ricorsi, nuove verifiche e possibili ricalcoli. Ma partiamo dai dati reali, dopo ore di exit poll, instant poll e proiezioni.

L’ex sindaco di Bari è diventato presidente della Regione Puglia con il 63,97%, mentre Luigi Lobuono si è fermato al 35,14%, mentre Ada Donno e Sabino Mangano si sono fermati rispettivamente al 0,70% e 0,20%. Per quanto riguarda i voti di lista, il Pd ha ottenuto il 25,91%, la lista Decaro Presidente 12,71%, Per la Puglia 8,55%, M5s 7,22%, Avanti per la Puglia 4,9% come Avs.

Nel centrodestra, Fdi al 18,74%, Forza Italia al 9,11%, Lega 8,04%, Noi Moderati 0,83%, la Puglia con Noi 0,08%. Infine, Puglia pacifista e popolare al 0,51% e Alleanza Civica per la Puglia al 0,13%.

Segnaliamo anche il caso Andria, perché se ci si sofferma sul fronte territoriale, allora emerge un dato significativo segnalato da Telesveva: la città non non avrà alcun rappresentante nel nuovo Consiglio regionale, circostanza che non si verificava dal ’90 e che sta facendo già discutere.

ELEZIONI PUGLIA 2025: IL CSX ALLA GUIDA DELLA REGIONE

Se i rapporti di forza tra i poli principali sembrano fissarsi sui 29 seggi al centrosinistra e 21 al centrodestra, Avs e Avanti Popolari ce l’hanno fatta a superare lo sbarramento. E nel caso di Alleanza Verdi Sinistra ciò vuol dire che Nichi Vendola potrebbe entrare nel Consiglio regionale.

Focalizziamoci sulle preferenze nel centrosinistra, a partire dal Pd, dove a spiccare sono Francesco Paolicelli con oltre 31 mila voti, a seguire Toni Matarrelli, che ne porta a casa 24 mila, Stefano Minerva con 28 mila, e poi Raffaele Piemontese. Per loro, secondo quanto riportato da Quotidiano di Puglia, l’ingresso nel Consiglio regionale non è in discussione. Altrettanto certa appare la presenza di Elisabetta Vaccarella, vicina all’area del deputato Marco Lacarra, e quasi sicuramente scatterà anche il seggio per Ubaldo Pagano.

Per quanto riguarda il resto della coalizione, sarebbero eletti Felice Spaccavento (Decaro presidente), Maria Laghezza del M5s, Saverio Tammacco e Fabiano Amati (Per), Debora Ciliento, Donato Pentassuglia e Cosimo Borraccino per il Pd, così come Rosa Barone e Cristian Casili per il M5s. A completare la lista sarebbero Sebastiano Leo, Silvia Miglietta, Graziamaria Starace e Tommaso Gioia, tutti espressione delle liste civiche legate a Decaro.

ELEZIONI PUGLIA 2025: I POSSIBILI ELETTI NEL CDX

Invece, la coalizione guidata del centrodestra, sembra poter contare rispettivamente su Fratelli d’Italia con 10 seggi, 6 per Forza Italia e 5 per la Lega, anche se qualche ritocco resta possibile. Sono considerati praticamente certi dell’elezione Tommaso Scatigna e Domenico Damascelli (FdI), Fabio Romito (Lega), Anna Carmela Minuto (FI), Paolo Pagliaro (FdI), Paride Mazzotta e Mario Conca (FI), così come Cataldo Basile, Gianni De Blasi, Nicola Gatta e Giovanni De Leonardis (FdI).

Con loro anche Napoleone Cera (Lega), Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia (FI), Renato Perrini, Luigi Caroli e Antonia Spina per Fratelli d’Italia.

Particolare la vicenda di Nicola Gatta, ex sindaco di Candela e già presidente della Provincia di Foggia, che nel giorno del suo compleanno festeggia anche l’accesso in Consiglio. Forte di oltre 10 mila voti raccolti nella sua provincia, è riuscito persino a superare Giannicola De Leonardis, candidato di lungo corso in attesa della conferma della sua quinta elezione consecutiva.