Risultati finali delle Elezioni Regionali Veneto 2025, dai voti di lista ai big e le preferenze: chi è eletto di sicuro nel Consiglio regionale di Stefani?

ELEZIONI VENETO 2025, RISULTATI FINALI E LISTE

Il Veneto riparte da Alberto Stefani, ma senza rinunciare – forse – a Luca Zaia. È questo il primo dato che emerge dai risultati finali delle Elezioni Veneto 2025, perché le regionali si sono chiuse con il successo del giovane candidato della Lega, ma lo stesso si può dire per il governatore uscente.

A fronte delle oltre 190mila preferenze, l’ormai ex presidente veneto ha un posto assicurato nel Consiglio regionale veneto, d’altra parte potrebbe pensare ad altri ruoli, infatti il Corriere riporta l’ipotesi che possa diventare vicesegretario della Lega. Intanto ha registrato consensi importanti, in particolare a Treviso, Vicenza e Venezia, visto che ha ottenuto 25-30mila voti in ognuna di queste tre province. Zaia ha assicurato che farà sicuramente il consigliere regionale, ma potrebbe anche provare a conquistare il posto lasciato libero proprio da Stefani alla Camera, a meno che non voglia provare a diventare sindaco di Venezia.

Stefani ha vinto con il 64,39%, Manildo si è fermato al 28,88%, Szumski è arrivato al 5,13% entrando nel Consiglio regionale, non ce l’ha fatta Rizzo con l’1,09%, così come Bui al 0,51%. Soffermiamoci sui voti di lista, con la Lega al 36,29%, Fdi 18,69%, Forza Italia 6,3%, Liga Veneta 1,83%, Unione di Centro 1,68%, Noi Moderati all’1,12%. Passando al centrosinistra, Pd al 16,60%, Avs 4,64%, M5s 2,20%, Uniti per Manildo Presidente 2,13%, Le Civiche Venete per Manildo Presidente 1,49%, Pace Salute Lavoro – Rifondazione Comunista 0,62%, Volt Europa 0,32%. Infine, Szumski Resistere Veneto balza al 5,13%, Democrazia Sovrana Popolare 1.09%, Popolari per il Veneto 0,51%.

ELEZIONI VENETO 2025, LA RIPARTIZIONE DEI SEGGI IN CONSIGLIO

Il prossimo Consiglio regionale del Veneto prende forma con i risultati finali che consentono di riflettere sui possibili consiglieri eletti, perché bisogna attendere verifiche ed eventuali ricorsi. Il dato politico più forte resta quello della Lega, che conquista 19 seggi, confermandosi la prima forza regionale, beneficiando dell’effetto Zaia, traino di preferenze.

Alle sue spalle, Fratelli d’Italia e Pd ottengono entrambi 9 seggi ma con scenari differenti, perché il partito della premier Giorgia Meloni ottiene un risultato positivo ma ben distante dalla Lega, invece i dem crescono sensibilmente rispetto a cinque anni fa. A completare il fronte del centrosinistra intervengono anche le liste civiche che sostenevano Andrea Manildo: Uniti per Manildo conquista un seggio, così come Civiche Venete per Manildo, mentre Avs, forte della crescita registrata soprattutto nel Vicentino, porta a casa 2 seggi.

Per il centrodestra, oltre al blocco leghista e a FdI, entra in consiglio anche Forza Italia – Autonomia per il Veneto con 3 seggi, affiancata dall’Udc con un rappresentante. Restano dentro anche alcune forze minori: la Liga Veneta Repubblica ottiene un seggio e si conferma presenza identitaria nel panorama autonomista veneto. Sul fronte alternativo, conquistano spazio anche le realtà civiche e territoriali: Szumski Resistere Veneto, espressione di un voto antisistema, ottiene 2 seggi; il Movimento 5 Stelle limita i danni e resta in Consiglio con un seggio.

ELEZIONI VENETO 2025, I POSSIBILI CONSIGLIERI ELETTI

Per quanto riguarda le ipotesi sui consiglieri eletti, zoomando sul Veronese, la mappa della rappresentanza appare già abbastanza delineata: sei consiglieri per la maggioranza e tre per l’opposizione. È proprio qui che la Lega incassa tre eletti sicuri – l’uscente Elisa De Berti, il sindaco di Soave Matteo Pressi e lo stesso Zaia, candidato in tutte le circoscrizioni e primo per preferenze. Una presenza così ingombrante rischia di lasciare fuori Stefano Valdegamberi, almeno finché il governatore non sceglierà un nuovo ruolo o non sarà ufficializzato il suo probabile passaggio alla Camera nel seggio lasciato libero da Stefani.

Fratelli d’Italia ottiene due posti veronesi, che dovrebbero andare a Diego Ruzza e Anna Leso. Per Forza Italia, invece, il seggio spetta a Flavio Tosi, anche se l’ex sindaco di Verona – attualmente europarlamentare e dato come possibile assessore – potrebbe lasciare spazio ad Alberto Bozza.

Nel campo del centrosinistra, il Pd conquista due poltrone: Gianpaolo Trevisi e l’uscente Anna Maria Bigon; a chiudere il quadro scaligero è il seggio ottenuto da Le Civiche Venete, che elegge Beatrice Verzè. In AVS le preferenze premiano Michele Bertucco e Camilla Taddei. Ma il mosaico del prossimo Consiglio regionale veneto è ancora in fase di composizione.