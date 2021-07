Risultati judo/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: oggi gara a squadre

RISULTATI JUDO: ITALIA-ISRAELE!

I risultati del judo alle Olimpiadi Tokyo 2020 vivranno oggi, sabato 31 luglio 2021, il loro atto conclusivo grazie alla inedita gara a squadre, che si disputa per la prima volta alle Olimpiadi dopo essere stata introdotta già da alcuni anni ai Mondiali di judo. L’Italia finora ha saputo raccogliere due medaglie di bronzo nel judo alle Olimpiadi Tokyo 2020, una con Odette Giuffrida che si è confermata sul podio a cinque cerchi dopo Rio 2016 e l’altra con Maria Centracchio, che ha scritto una pagina di storia per l’intero Molise, regione che non era mai salita su un podio a cinque cerchi. Oggi come detto i risultati judo alle Olimpiadi vivranno una pagina inedita per tutti, perché Tokyo 2020 prevede per la prima volta la gara a squadre, che si disputa al termine di tutte le gare individuali e arricchisce il programma olimpico non a caso proprio nell’edizione ospitata in Giappone, che è la Nazione d’origine del judo, arte marziale nella quale i nipponici sono sicuramente la nazione guida e cercheranno la medaglia d’oro nella gara che dovrebbe certificare la storia dell’intero movimento.

L’ultima giornata del judo alle Olimpiadi Tokyo 2020 comincerà alle ore 4.00 italiane (le 11.00 locali) con gli ottavi di finale, che saranno a dire il vero solo quattro, per designare le quattro Nazionali che si aggiungeranno ai quarti ad altrettante squadre che salteranno il primo turno, poi si andrà avanti con le semifinali e infine con le finali prima per il bronzo (come sempre doppio nel judo) ed infine l’oro, in calendario a partire dalle ore 10.00 italiane.

RISULTATI JUDO OLIMPIADI TOKYO 2020: LA GARA A SQUADRE

I risultati judo alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi dunque ci regaleranno l’ultimo podio e l’ultimo titolo da assegnare. Diciamo innanzitutto che l’Italia sarà tra le dodici nazionali in gara, ma dovrà cominciare già dagli ottavi di finale, dove gli azzurri sfideranno Israele con l’obiettivo di raggiungere la Francia nei quarti di finale. I transalpini sono infatti esentati dal primo turno al pari di Giappone, Russia e Brasile. Questa gara a squadre miste – con uomini e donne – è riservata alle nazioni che hanno qualificato un numero di atleti in grado di comporre una squadra di sei con un uomo e una donna in ciascuno dei tre gruppi delle divisioni. Ce l’hanno fatta anche Germania, la squadra olimpica dei rifugiati, Mongolia, Corea del Sud, Olanda e Uzbekistan, che daranno vita agli altri ottavi oltre ad Italia-Israele per raggiungere ai quarti appunto Francia, Giappone, Russia (ROC) e Brasile. Ai Mondiali finora la medaglia d’oro del judo a squadre è sempre andata al Giappone, con la Francia tre volte seconda: sarà un epilogo scontato anche oggi?

