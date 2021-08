Risultati karate/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: debutto storico

RISULTATI KARATE OLIMPIADI TOKYO 2020: VIVIANA BOTTARO E ANGELO CRESCENZO ITALIANI IN GARA!

I risultati del karate alle Olimpiadi Tokyo 2020 vivranno oggi, giovedì 5 agosto 2021, una giornata che sarà davvero storica. Il termine spesso è inflazionato, ma questa volta è corretto: infatti questa è la prima apparizione del karate alle Olimpiadi e oggi è il primo giorno delle competizioni, dunque è il debutto assoluto, giustamente in occasione delle Olimpiadi Tokyo 2020, dunque in “casa” del karate, come era stato per il judo nell’ormai lontano 1964. Dopo oltre mezzo secolo, debutta anche il karate i cui risultati saranno molto interessanti fin da oggi perché ci sono da assegnare nelle prossime ore ben tre titoli in questo sport alle Olimpiadi Tokyo 2020. La giornata sarà fatalmente molto lunga, perché inizierà già alle ore 3.00 di notte secondo il fuso italiano, ma sarà già giorno anche da noi quando i tre titoli in palio verranno assegnati. Per la precisione, presso il Nippon Budokan la prima finale sarà quella del kata femminile, fissata alle ore 12.50 italiane, mentre nel kumite saranno in palio le medaglie delle categorie di peso -67 kg maschile alle ore 13.40 e -55 kg femminile alle ore 13.50. Ricordiamo inoltre che il karate è uno degli sport che prevede l’assegnazione di una doppia medaglia di bronzo in ogni sua gara, dunque pure questo è un aspetto da tenere in considerazione per i risultati karate alle Olimpiadi Tokyo 2020, con un oro, un argento ma due bronzi in palio ad ogni gara.

RISULTATI KARATE OLIMPIADI TOKYO 2020: IL PROGRAMMA DI OGGI

I risultati karate alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi dunque ci regaleranno una giornata che in ogni caso resterà indimenticabile per praticanti ed appassionati di questa arte marziale in ogni parte del mondo. Speriamo che possa essere caratterizzata anche da bei risultati per l’Italia. Dobbiamo dire subito che non avremo rappresentanti azzurre in gara nella categoria -55 kg femminile del kumite, però saremo in gara nelle altre due gare di oggi. Viviana Bottaro nel kata femminile aveva già scritto una pagina di storia conquistando per prima la certezza della qualificazione per le Olimpiadi Tokyo 2020 ed è una delle protagoniste di vertice a livello internazionale di questa gara, dunque potrebbe essere una carta da medaglia, che sarebbe il riconoscimento di una carriera già molto lunga per la genovese classe 1987 che finalmente può vivere la prima volta del karate alle Olimpiadi e non solo ad Europei o Mondiali. Sarà poi una giornata doppiamente indimenticabile per Angelo Crescenzo, impegnato nel kumite -67 kg maschile nel giorno del suo ventottesimo compleanno, essendo nato a Sarno il 5 agosto 1993. Non ci vuole molta fantasia per immaginare quale sarebbe il regalo preferito…

