Risultati Liga, classifica/ Diretta gol live score delle partite (7^ giornata)

RISULTATI LIGA: SPICCA SIVIGLIA ATLETICO MADRID!

I risultati di Liga tornano a farci compagnia questo fine settimana: vivremo ben otto partite tra sabato 1 e domenica 2 ottobre, siamo nella 7^ giornata del campionato e sarà davvero interessante scoprire quello che succederà nel massimo campionato spagnolo dopo la sosta per le nazionali, che ha naturalmente coinvolto tanti calciatori e, in certi casi, svuotato i centri sportivi costringendo gli allenatori a lavorare a ranghi ridotti, con la difficoltà di preparare le sfide che ora verranno.

Diretta/ Atletico Madrid Real Madrid (risultato 1-2): finale da capogiro!

Tema chiaramente noto, ma che non riguarda tutte le squadre allo stesso livello; sia come sia, per i risultati di Liga della 7^ giornata possiamo dire che il clou è sicuramente Siviglia Atletico Madrid (sabato alle ore 18:30) che è una partita da posizioni per la Champions League ma in questo momento rappresenta la possibilità di riscatto per entrambe (soprattutto per gli andalusi). Il Real Madrid capolista ospita l’Osasuna (sorprendente) alle ore 21:00 di domenica, Barcellona in campo sabato (stessa ora) nella trasferta di Mallorca, e attenzione perché tra poco torneranno anche le coppe europee ad animare i risultati di Liga…

Risultati Liga e classifica/ Le partite della sesta giornata

RISULTATI LIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

La situazione per quanto riguarda i risultati di Liga sta iniziando a definirsi in un certo modo. Il Real Madrid è ancora a punteggio pieno, una delle pochissime squadre in Europa ad aver sempre vinto nel suo campionato; Carlo Ancelotti vola al momento senza ostacoli, ma alle sue spalle deve registrare la resistenza di un Barcellona che dopo il pareggio all’esordio ha infilato sei vittorie consecutive, ha blindato la sua difesa e sta veramente facendo vedere di essere tornato grande. Benissimo anche il Betis che è terzo in classifica e vuole puntare la qualificazione ai gironi di Champions League.

Risultati Liga e classifica/ Le partite della quinta giornata

Abbiamo già detto invece che altre due big come Siviglia e Atletico Madrid sono in difficoltà, se non altro i Colchoneros hanno 10 punti e dunque mantengono un distacco ancora accettabile dalle prime posizioni mentre gli andalusi, davvero in crisi, sono a quota 5 e devono stare attenti a non ritrovarsi in zona retrocessione. Altro protagonista dei risultati di Liga sarà ovviamente il Valencia di Gennaro Gattuso, impegnato alle 14:000 di domenica sul campo dell’Espanyol: per l’ex allenatore di Milan e Napoli i punti in classifica sono 9, bene ma non benissimo anche se il riscontro generale può essere considerato positivo.

RISULTATI LIGA: 7^ GIORNATA

SABATO 1 OTTOBRE

Ore 14:00 Cadice Villarreal

Ore 16:15 Getafe Valladolid

Ore 18:30 Siviglia Atletico Madrid

Ore 21:00 Mallorca Barcellona

DOMENICA 2 OTTOBRE

Ore 14:00 Espanyol Valencia

Ore 16:15 Celta Vigo Betis

Ore 18:30 Girona Real Sociedad

Ore 21:00 Real Madrid Osasuna

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 18

Barcellona 16

Betis 15

Athletic Bilbao 13

Osasuna 12

Villarreal 11

Atletico Madrid, Real Sociedad 10

Valencia 9

Mallorca 8

Girona, Rayo Vallecano, Celta Vigo, Getafe 7

Siviglia 5

Almeria, Espanyol, Valladolid 4

Cadice 3

Elche 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA