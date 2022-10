Risultati Liga, classifica/ Le partite della 12^ giornata (29-30 ottobre)

RISULTATI LIGA: OCCHI SU VALENCIA BARCELLONA!

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i risultati della Liga: nel campionato spagnolo siamo arrivati alla 12^ giornata, siamo in “ritardo” rispetto a Inghilterra e Germania – considerando il numero di turni della Bundesliga – ma in pari con la nostra Serie A. Situazione sempre identica: il Real Madrid, grazie alla vittoria nel Clasico, ha per il momento sparigliato le carte e dunque guida con 3 punti di vantaggio sul Barcellona, che però nella Liga sta tenendo botta – a differenza di quanto accaduto in Champions League – e con la presenza del super Robert Lewandowski (12 gol in campionato) può giustamente credere nel titolo.

Risultati Liga e classifica/ Le partite della undicesima giornata

Il Barcellona sarà in campo sabato 29 ottobre alle ore 21:00, impegnato nella difficile trasferta del Mestalla: dunque anche per Gennaro Gattuso c’è un appuntamento importante, il suo Valencia sfida una corazzata nei risultati della Liga e vuole provare a risalire una classifica già buona, ma che potrebbe essere ancora migliore con l’ingresso nelle coppe europee. Per quanto riguarda il Real Madrid, l’impegno della prima in classifica sarà domenica alle ore 16:15, in casa contro il Girona: per Carlo Ancelotti un’occasione da non perdere ed eventualmente allungare sui grandi rivali blaugrana, vedremo dunque cosa ci diranno i campi.

Risultati Liga, classifica/ Le partite della 9^ giornata (18-19 ottobre)

RISULTATI LIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando dunque dei risultati della Liga, dobbiamo aggiungere che almeno in questo momento lo status quo del campionato spagnolo è più confermato che mai: le prime tre posizioni della classifica sono occupate da Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid e dunque sono le tre squadre che nelle ultime stagioni hanno sostanzialmente creato il vuoto alle loro spalle. In quarta posizione si è portata la Real Sociedad, seguita dal Betis: se consideriamo la crisi del Siviglia e il momento particolare del Valencia possiamo dire che anche da questo punto di vista le sorprese non sono molte, perché baschi e spagnoli hanno sempre fatto bene in epoca recente – infatti quest’anno sono entrambe in Europa League.

DIRETTA/ Real Madrid Barcellona (risultato 3-1): Torres la riapre, Rodrygo la chiude

Cerca gloria l’Athletic Bilbao, che però è reduce dal poker incassato al Camp Nou; per i risultati della Liga dobbiamo invece dire che è particolare la situazione del Villarreal. La vincitrice dell’Europa League 2021 sta provando a mantenersi in alta classifica, ma pochi giorni fa il West Ham ha pagato la clausola rescissoria per Unai Emery e così il Submarino Amarillo ha perso il suo condottiero: adesso sarà dura confermarsi, ma da questo imprevisto potrebbe comunque venire fuori qualcosa di buono…

RISULTATI LIGA: 12^ GIORNATA

SABATO 29 OTTOBRE

ore 14:00 Almeria Celta Vigo

ore 16:15 Cadice Atletico Madrid

ore 18:30 Siviglia Rayo Vallecano

ore 21:00 Valencia Barcellona

DOMENICA 30 OTTOBRE

ore 14:00 Osasuna Valladolid

ore 16:15 Real Madrid Girona

ore 18:30 Athletic Bilbao Villarreal

ore 21:00 Real Sociedad Betis

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 31

Barcellona 28

Atletico Madrid 23

Real Sociedad 22

Betis 20

Athletic Bilbao, Villarreal 18

Osasuna 17

Valencia, Rayo Vallecano 15

Valladolid 14

Mallorca 12

Celta Vigo 11

Espanyol, Almeria, Siviglia, Getafe 10

Girona 9

Cadice 7

Elche 4











© RIPRODUZIONE RISERVATA