Risultati Liga, classifica/ Le partite della 13^ giornata in Spagna

RISULTATI LIGA: SPICCA IL DERBY DI SIVIGLIA!

I risultati di Liga tornano a farci compagnia sabato 5 novembre: si gioca la 13^ giornata nel campionato spagnolo, con una situazione che sembra averci fatto tornare indietro di qualche anno. Real Madrid e Barcellona dominano la scena: con la vittoria all’ultimo secondo sul Valencia, unita all’incredibile pareggio casalingo della rivale, i blaugrana si sono riportati ad un solo punto dai blancos, e le due squadre alle loro spalle (Atletico Madrid e Betis) hanno ben 8 punti da recuperare al Barcellona, che è appunto secondo in classifica. Un dominio, che rende francamente inspiegabile il flop blaugrana in Champions League.

Qui però si parla di risultati di Liga: il Barcellona ospita l’Almeria nella partita di sabato sera (ore 21:00), il Real Madrid sarà impegnato nel Monday Night sul campo del Rayo Vallecano. Sarà un derby per Carlo Ancelotti, ma se parliamo di questo la 13^ giornata di Liga ci presenta soprattutto Betis Siviglia: due squadre che si incroceranno in Europa League (eventualmente nei prossimi turni) e che stanno vivendo momenti diversissimi, i biancoverdi che sognano la Top 4 e i biancorossi in crisi, costretti al penultimo posto in classifica. tuttavia i risultati di Liga ci dicono che il derby di Siviglia è sempre affascinante, a prescindere da quale sia lo scenario del momento…

RISULTATI LIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo allora pronti a un’altra intensa giornata dedicata ai risultati di Liga. Real Madrid e Barcellona stanno provando a fare il vuoto: i blancos hanno mancato una vittoria assolutamente abbordabile contro il Girona e così sono tornati a sentire sul collo il fiato dei blaugrana, che ancora una volta devono ringraziare Robert Lewandowski (13 gol in campionato) per il successo contro il Valencia di Gennaro Gattuso, che rischia di perdere contatto con l’Europa. A proposito, il Barcellona ha lanciato una serie di giovani a Plzen e si è preso una vittoria inutile e ancora più frustrante, perché per il secondo anno consecutivo dovrà giocare in Europa League dai playoff.

Alle spalle delle due corazzate vedremo poi cosa sarà in grado di fare l’Atletico Madrid (domenica pomeriggio contro l’Espanyol) perché al Wanda Metropolitana potrebbe anche essere finita un’era, i Colchoneros perdendo a Porto sono rimasti fuori anche dall’Europa League e dunque nel 2023 non giocheranno le coppe, incredibile pensarlo se ricordiamo le due finali di Champions League in tre anni, perse sul filo di lana e l’ultima delle quali risale a 6 anni fa. Vedremo allora se Diego Simeone riuscirà a trovare riscatto in campionato…

RISULTATI LIGA: 13^ GIORNATA

SABATO 5 NOVEMBRE

ore 14:00 Getafe Cadice

ore 16:15 Valladolid Elche

ore 18:30 Celta Vigo Osasuna

ore 21:00 Barcellona Almeria

DOMENICA 6 NOVEMBRE

ore 14:00 Atletico Madrid Espanyol

ore 16:15 Real Sociedad Valencia

ore 18:30 Villarreal Mallorca

ore 21:00 Betis Siviglia

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 32

Barcellona 31

Atletico Madrid, Betis 23

Real Sociedad 22

Athletic Bilbao 21

Osasuna 20

Villarreal, Rayo Vallecano 18

Valencia 15

Valladolid 14

Mallorca, Almeria, Getafe 13

Espanyol, Celta Vigo 11

Girona, Siviglia, Cadice 10

Elche 4











