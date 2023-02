Risultati Liga, classifica/ Le partite della 21^ giornata nel campionato spagnolo

RISULTATI LIGA: FUGA BARCELLONA?

I risultati di Liga ci introducono, nel weekend di sabato 11 e domenica 12 febbraio, alla 21^ giornata: si gioca dunque la seconda nel girone di ritorno, possiamo ricordare che il turno si concluderà martedì con il posticipo Real Madrid Elche e che la particolarità del campionato spagnolo è quella di avere un calendario nel quale ogni singola partita si gioca ad una diversa ora (fa eccezione però questa 21^ giornata, perché domenica avremo due gare con inizio alle ore 21:00). La situazione al momento è chiara: il Barcellona, impegnato nella difficile trasferta di Villarreal, ha 8 punti di vantaggio sul Real Madrid sconfitto anche settimana scorsa, e dunque sta provando la fuga giusta e definitiva.

Alle spalle delle due corazzate, la classifica di Liga ci presenta una situazione che si sta comunque definendo: la Real Sociedad difende il suo ottimo terzo posto dagli assalti di un Atletico Madrid che sta provando a prolungare il suo ciclo, poi quinto posto per il sorprendente Rayo Vallecano e possiamo dire che le altre squadre in lotta per l’Europa siano in questo momento Betis, Athletic Bilbao, il già citato Villarreal e un Osasuna che si sa tenendo nei piani alti. Aspettiamo di scoprire quello che succederà nei risultati di Liga per la 21^ giornata, nel frattempo possiamo fare un rapido approfondimento sulle partite del fine settimana.

RISULTATI LIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Quasi pronti a vivere i risultati di Liga per la 21^ giornata, abbiamo dunque registrato il Barcellona in fuga: i blaugrana si sono sbarazzati anche del Siviglia e non hanno nemmeno avuto bisogno dei gol di Robert Lewandowski, Pichichi del campionato spagnolo. Xavi ha già messo in bacheca la Supercoppa e ora vuole provare a tenere a distanza il Real Madrid, che tra poco dovrà anche tornare a fare i conti con la Champions League (al Barcellona invece toccherà il super playoff di Europa League contro il Manchester United).

Un duello che potrebbe finire prima del previsto, anche se già in questa giornata Carlo Ancelotti potrebbe ridurre il margine a 5 punti visto che gioca contro un Elche che, ultimo in classifica, appare condannato alla retrocessione in Segunda Division. Da vedere poi se l’Atletico Madrid riuscirà a risalire la corrente o comunque difendere quella che al momento è l’ennesima qualificazione in Champions League; va poi ricordato che i risultati di Liga hanno perso un protagonista come Gennaro Gattuso, dimessosi con il Valencia al quartultimo posto e che ha lasciato l’incarico a Voro (Salvador Gonzalez Marco), che ha speso una vita nel club come assistente, vice e allenatore ad interim. Sarà lui a risollevare le sorti dei pipistrelli che rischiano la retrocessione? Staremo a vedere…

RISULTATI LIGA: 21^ GIORNATA

SABATO 11 FEBBRAIO

ore 16:15 Almeria Betis

ore 18:30 Siviglia Maiorca

ore 21:00 Valencia Athletic Bilbao

DOMENICA 12 FEBBRAIO

ore 14:00 Getafe Rayo Vallecano

ore 16:15 Celta Vigo Atletico Madrid

ore 18:30 Valladolid Osasuna

ore 21:00 Villarreal Barcellona

ore 21:00 Espanyol Real Sociedad

CLASSIFICA LIGA

Barcellona 53

Real Madrid 45

Real Sociedad 39

Atletico Madrid 35

Rayo Vallecano 32

Villarreal, Betis 31

Athletic Bilbao, Osasuna 29

Maiorca 28

Girona 24

Celta Vigo, Valladolid 23

Almeria 22

Espanyol, Siviglia 21

Valencia 20

Cadice 19

Getafe 18

Elche 9











