Risultati Liga, classifica/ Le partite della 24^ giornata nel campionato spagnolo

RISULTATI LIGA: IL REAL MADRID CI CREDE!

I risultati di Liga che sono previsti sabato 4 e domenica 5 marzo sono quelli che riguardano la 24^ giornata: siamo solo alla quinta di ritorno nel campionato spagnolo e la corsa al titolo è sempre aperta. Il Barcellona ha 7 punti di vantaggio, ma è caduto ad Almeria nell’ultimo turno: un ko inatteso contrassegnato anche dall’infortunio di Robert Lewandowski, il Real Madrid non ne ha pienamente approfittato avendo pareggiato il derby casalingo contro l’Atletico Madrid ma intanto ha recuperato un punticino per mettere ancora più pressione ai blaugrana.

I quali, eliminati dall’Europa League per mano del Manchester United, possono comunque fare doppietta dopo aver già messo in bacheca la Supercoppa di Spagna, ma ora dovranno dare prova di saper gestire la situazione: nel weekend il Barcellona ospita il Valencia, sempre in zona retrocessione ma capace una settimana fa di battere la Real Sociedad terza in classifica, battendo un colpo importante e creando ulteriore distanza tra le due corazzate e il resto del gruppo nella classifica della Liga.

RISULTATI LIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Approfondendo questo discorso parlando dei risultati di Liga, possiamo quindi dire che il Real Madrid insegue il Barcellona a 7 punti di distanza e allo stesso tempo ne ha 9 di vantaggio sulla Real Sociedad: si è creata una spaccatura, ma la corsa alle altre due posizioni che qualificano alla Champions League è straordinaria perché l’Atletico Madrid è solo a -1 dai baschi, e poi alle spalle dei Colchoneros arriva il Betis. Sono dunque tre squadre per due spot, le altre sono staccate.

Anche in coda si sta muovendo qualcosa, l’Elche è condannato (dovrebbe recuperare 15 punti al Valladolid quartultimo in classifica) mentre come detto il Valencia ha saputo alzare la voce, scavalcando il Getafe e rimettendosi in piena corsa per la salvezza, che magari non sarà un obiettivo da festeggiare a pieno regime ma a questo punto diventa quello principale in un campionato nato male, e che ha già fatto registrare le dimissioni di Gennaro Gattuso. Anche un’altra big come il Siviglia deve ancora alzare il livello delle sue prestazioni: sabato sera va al Wanda Metropolitano, e dunque la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare…

RISULTATI LIGA: 24^ GIORNATA

SABATO 4 MARZO

ore 14:00 Getafe Girona

ore 16:15 Almeria Villarreal

ore 18:30 Maiorca Elche

ore 21:00 Atletico Madrid Siviglia

DOMENICA 5 MARZO

Ore 14:00 Valladolid Espanyol

Ore 16:15 Barcellona Valencia

Ore 18:30 Rayo Vallecano Athletic Bilbao

Ore 21:00 Betis Real Madrid

CLASSIFICA LIGA

Barcellona 59

Real Madrid 52

Real Sociedad 43

Atletico Madrid 42

Betis 40

Rayo Vallecano, Villarreal 34

Osasuna 33

Athletic Bilbao 32

Maiorca 31

Girona 30

Espanyol, Celta Vigo 27

Siviglia, Almeria, Cadice 25

Valladolid 24

Valencia 23

Getafe 22

Elche 9











