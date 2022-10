Risultati Liga, classifica/ Le partite della 9^ giornata (18-19 ottobre)

RISULTATI LIGA: TURNO INFRASETTIMANALE!

I risultati di Liga ci accompagnano attraverso il turno infrasettimanale di ottobre: martedì 18 ottobre vivremo le prime partite di una 9^ giornata che si concluderà giovedì 20, quando è prevista Barcellona Villarreal (ore 21:00) che oltre a essere l’ultima sfida in programma è anche l’occasione di riscatto per i blaugrana, che sono usciti sconfitti dal Clasico (3-1) e dunque ancora una volta hanno mancato il grande risultato contro big, come del resto già successo in Champions League contro il Bayern e nelle due sfide contro l’Inter.

DIRETTA/ Real Madrid Barcellona (risultato 3-1): Torres la riapre, Rodrygo la chiude

Per effetto del risultato al Bernabeu, il Real Madrid è tornato in testa alla classifica da solo, questa volta con 3 punti di vantaggio; i blancos giocano sul campo dell’Elche che è fanalino di coda e possono ulteriormente allungare, il Barcellona invece si dovrà guardare dal terzetto Atletico Madrid-Betis-Real Sociedad, soprattutto i Colchoneros che, partiti male, sanno bene come si sta in alta classifica. Vedremo allora tra poco cosa succederà con i risultati di Liga per la 9^ giornata, intanto possiamo fare qualche rapido approfondimento sul turno che ci aspetta nel campionato spagnolo…

Risultati Liga, classifica/ Le partite della nona giornata (15-16 ottobre)

RISULTATI LIGA: SITUAZIONE E CLASSIFICA

Analizzando meglio i risultati di Liga e la relativa classifica, possiamo notare che non va sottovalutato il Valencia: diventati osservati speciali per la presenza di Gennaro Gattuso in panchina, i pipistrelli aprono la 9^ giornata del campionato spagnolo sul campo del Siviglia, trasferta molto complessa perché Jorge Sampaoli sembra aver ridato linfa vitale agli andalusi, e lo fanno avendo riportato al gol Edinson Cavani, che naturalmente può essere un valore aggiunto nella corsa a un posto in Champions League.

Betis e Real Sociedad sono squadre che stanno facendo molto bene in Europa League (gli andalusi sono già al prossimo turno, aspettando di blindare il primo posto dall’assalto della Roma) e hanno in questi risultati di Liga impegni abbordabili che potrebbero tenerli in terza posizione, poi attenzione al concreto Athletic Bilbao che però rischia, perché sabato alle ore 20:00 giocherà in trasferta contro il Getafe. Abbiamo parlato delle ultime posizioni della classifica: tra le squadre che rischiano la retrocessione anche l’Espanyol e il Maiorca, che possono essere considerate squadre realmente storiche del calcio spagnolo. Tra poche ore si gioca, e dunque vedremo…

Risultati Liga, classifica/ Le partite della 8^ giornata in Spagna (8-9 ottobre)

RISULTATI LIGA: 9^ GIORNATA

MARTEDÌ 18 OTTOBRE

Ore 19:00 Siviglia Valencia

Ore 20:00 Getafe Athletic Bilbao

Ore 21:00 Atletico Madrid Rayo Vallecano

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE

Ore 19:00 Cadice Betis

Ore 19:00 Valladolid Celta Vigo

Ore 20:00 Real Sociedad Maiorca

Ore 21:00 Elche Real Madrid

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 25

Barcellona 22

Atletico Madrid, Betis, Real Sociedad 19

Athletic Bilbao 17

Valencia 14

Osasuna 13

Villarreal 12

Rayo Vallecano 11

Celta Vigo 10

Maiorca, Espanyol, Siviglia 9

Girona, Getafe, Valladolid 8

Almeria 7

Cadice 6

Elche 3











© RIPRODUZIONE RISERVATA