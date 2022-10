Risultati Liga, classifica/ Le partite della nona giornata (15-16 ottobre)

RISULTATI LIGA: DOMANI DERBY REAL-BARCELLONA

I risultati Liga cosa ci offriranno in questo weekend? Il massimo campionato spagnolo deve disputare la sua nona giornata che naturalmente avrà il Clasico tra Real Madrid e Barcellona come appuntamento di gran lunga più significativo. Uno sguardo alla classifica della Liga dopo le precedenti otto giornate ci dice infatti che proprio il Real Madrid e il Barcellona guidano a quota 22 punti a pari merito, con ampio margine sulle inseguitrici.

Insomma, potrebbe essere un campionato a due, come spesso succede in Spagna, e questo rende ancora più affascinante la partita in programma allo stadio Santiago Bernabeu. Per il Real Madrid è in ballo la difesa del titolo conquistato da Carlo Ancelotti nello scorso maggio mentre il Barcellona vuole naturalmente tornare a vincere in patria. I risultati Liga dunque avranno un apice imperdibile domenica pomeriggio, ma non va trascurato tutto il resto. Meglio goderci le emozioni che ci offrirà la Liga, dove d’altronde lo spettacolo è sempre assicurato.

RISULTATI LIGA: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa ci offrirà la nona giornata del massimo campionato spagnolo e dunque quale sarà il programma delle partite che ci daranno tutti i risultati Liga in occasione di questo turno che caratterizza il terzo weekend del mese di ottobre. Oggi quindi, sabato 15 ottobre, dopo l’anticipo di ieri sera Rayo Vallecano Getafe, si proseguirà con altre quattro partite, tutte in differenti fasce orarie: l’apertura sarà alle ore 14.00 con Girona Cadice, che sarà seguita alle ore 16.15 da Valencia Elche, alle ore 18.30 da Maiorca Siviglia e alle ore 21.00 da Athletic Bilbao Atletico Madrid.

Altre quattro partite ci offriranno altrettanti risultati Liga anche domenica 16 ottobre, nelle stesse fasce orarie: l’apertura sarà quindi di nuovo alle ore 14.00 con Celta Vigo Real Sociedad, che sarà seguita alle ore 16.15 appunto dal Clasico Real Madrid Barcellona, alle ore 18.30 da Espanyol Valladolid e alle ore 21.00 da Betis Siviglia Almeria. Avremo infine, per completare la nona giornata, il posticipo alle ore 21.00 Villarreal Osasuna.

RISULTATI LIGA, 9^ GIORNATA

Sabato 15 ottobre

ore 14.00 Girona Cadice

ore 16.15 Valencia Elche

ore 18.30 Maiorca Siviglia

ore 21.00 Athletic Bilbao Atletico Madrid

Domenica 16 ottobre

ore 14.00 Celta Vigo Real Sociedad

ore 16.15 Real Madrid Barcellona

ore 18.30 Espanyol Valladolid

ore 21.00 Betis Siviglia Almeria

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid, Barcellona 22

Athletic Bilbao 17

Atletico Madrid, Betis Siviglia, Real Sociedad 16

Valencia, Osasuna 13

Villarreal 12

Rayo Vallecano, Celta Vigo 10

Maiorca 9

Valladolid 8

Girona, Almeria, Getafe 7

Siviglia, Espanyol 6

Cadice 5

Elche 2











