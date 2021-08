Risultati Liga e classifica/ 1a giornata: il Real schianta l’Alavés, Valencia ok

La Liga 2021/2022 ha preso il via in questo caldo fine settimana di metà agosto e, insieme ad essa, fa ritorno il tradizionale appuntamento riepilogativo de “Il Sussidiario” con i risultati e la classifica della massima competizione calcistica spagnola. A inaugurare la stagione pallonara in landa iberica sono stati Valencia e Getafe, che hanno disputato l’anticipo di venerdì regalando pathos e tensione sugli spalti, nonostante il risultato racconti di una vittoria di misura da parte dei “Pipistrelli”, capaci di imporsi sui rivali grazie al penalty trasformato all’11’ da Soler. I padroni di casa, infatti, sono rimasti in dieci uomini dal 3′, quando Guillamon ha rimediato un rosso diretto per atterramento. La parità numerica in campo è stata ristabilita solo al 76′, quando Cabaco ha rimediato il secondo giallo per eccesso di foga.

Valencia, dunque, momentaneamente in testa alla graduatoria del campionato, unitamente al Real Madrid, che ha travolto a domicilio l’Alavés per 1-4. Merengues avanti al 48′ con l’immarcescibile Benzema e raddoppio di Fernandez dopo appena otto giri d’orologio. Ancora il franco-algerino a bersaglio al 62′, ma 180″ più tardi Joselu trasforma un calcio di rigore e prova a riaprire la gara. Tutto inutile, perché al 92′ esulta Vinicius su assist del neo-acquisto Alaba.

RISULTATI LIGA: TRE PAREGGI E 5 MATCH DA DISPUTARE

Nelle altre sfide che hanno caratterizzato questa prima giornata di Liga si segnalano il pareggio a reti bianche fra Osasuna ed Espanyol, oltre al duplice 1-1 tra Cadice e Levante e Maiorca e Betis Siviglia. Per avere, però, una classifica più ampia e dettagliata, occorrerà attendere ancora qualche ora, in quanto cinque partite su dieci non sono ancora state disputate. È il caso, ad esempio, di Celta Vigo-Atlético Madrid, in programma alle 17.30 di oggi, con gli uomini del Cholo Simeone chiamati al debutto nel torneo in qualità di campioni di Spagna.

Alle 20, invece, sarà il Barcellona, orfano di Lionel Messi, a esordire contro un avversario tanto ostico quanto imprevedibile come la Real Sociedad. Alle 22.15, infine, chiuderà il programma ferragostano della Liga il match tra Siviglia e Rayo Vallecano. Domani, lunedì 16 agosto, il Villarreal, reduce dalla sconfitta ai calci di rigore contro il Chelsea nella finale di Supercoppa Europea, affronterà il Granada, mentre l’Elche ospiterà nel proprio impianto l’Athletic Bilbao.

RISULTATI 1^ GIORNATA LIGA

Alavés-Real Madrid (1-4)

Osasuna-Espanyol (0-0)

Cadice-Levante (1-1)

Maiorca-Betis Siviglia (1-1)

Valencia-Getafe (1-0)

Celta Vigo-Atlético Madrid (oggi, 17.30)

Barcellona-Real Sociedad (oggi, 20)

Siviglia-Rayo Vallecano (oggi, 22.15)

Villarreal-Granada (domani, 20)

Elche-Athletic Bilbao (domani, 22)

CLASSIFICA LIGA DOPO LA 1^ GIORNATA

Real Madrid 3

Valencia 3

Cadice 1

Maiorca 1

Betis Siviglia 1

Levante 1

Espanyol 1

Osasuna 1

Real Sociedad* 0

Elche* 0

Celta Vigo* 0

Rayo Vallecano* 0

Villarreal* 0

Barcellona* 0

Atlético Madrid* 0

Siviglia* 0

Athletic Bilbao* 0

Granada* 0

Getafe 0

Alavés 0

* una partita in meno



