Risultati Liga e classifica/ Le partite della diciassettesima giornata

RISULTATI LIGA: SI INIZIA CON VALLADOLID-VALLECANO

I risultati Liga cosa ci offriranno in questa diciassettesima giornata? Il massimo campionato spagnolo vivrà un weekend decisamente particolare, perché c’è anche la Supercoppa di Spagna collocata con la finale alla domenica e questo determina naturalmente il rinvio di un paio di partite del turno di campionato. Possiamo allora dire subito che non giocheranno per la Liga né il Real Madrid né il Barcellona, che stanno dando vita al più classico degli scenari del calcio spagnolo, cioè un lungo duello per il titolo al comando della classifica della Liga.

La squadra di Carlo Ancelotti in autunno aveva vinto il Clasico, ma successivamente ha subito il sorpasso dei catalani, dunque adesso al comando della Liga c’è il Barcellona davanti al Real Madrid, con un margine di tre lunghezze che però naturalmente dice poco, considerando che non è ancora finito nemmeno il girone d’andata. Insomma, la certezza è quella di un campionato a due, come spesso succede in Spagna, con la Real Sociedad che forse un po’ a sorpresa in questo momento occupa il terzo posto ed è quindi la prima inseguitrice di Blancos e blaugrana, puntando però soprattutto all’obiettivo della qualificazione per la prossima Champions League. I risultati Liga dunque promettono di emozionarci soprattutto con questo duello a distanza, ma non va trascurato tutto il resto, soprattutto in questa anomala 17^ giornata. Meglio goderci le emozioni che ci offrirà la Liga, dove d’altronde lo spettacolo è sempre assicurato.

RISULTATI LIGA: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa ci offrirà la diciassettesima giornata del massimo campionato spagnolo e dunque quale sarà il programma delle partite che ci daranno tutti i risultati Liga in occasione di questo turno, clamorosamente spezzettato sebbene manchino due partite all’appello. Oggi quindi, sabato 14 gennaio, dopo un anticipo già vissuto ieri sera il programma prevederà altre quattro partite, tutte in differenti fasce orarie: l’apertura sarà alle ore 14.00 con Valladolid Rayo Vallecano, che sarà seguita alle ore 16.15 da Girona Siviglia, alle ore 18.30 da Osasuna Maiorca ed infine alle ore 21.00 da Real Sociedad Athletic Bilbao.

Sarà un turno decisamente spezzettato, così per i risultati Liga ecco altre due partite domenica 15 gennaio, a cominciare dalle ore 14.00 con Getafe Espanyol, che sarà seguita alle ore 16.15 da Almeria Atletico Madrid, mentre in serata ci sarà la Supercoppa di Spagna, infine per completare il quadro della diciassettesima giornata dovremo però arrivare fino a lunedì 16 gennaio, quando alle ore 21.00 avremo l’ultimo appuntamento, cioè il posticipo Cadice Elche.

RISULTATI LIGA, 17^ GIORNATA

Sabato 14 gennaio

ore 14.00

Valladolid Rayo Vallecano

ore 16.15

Girona Siviglia

ore 18.30

Osasuna Maiorca

ore 21.00

Real Sociedad Athletic Bilbao

Domenica 15 gennaio

ore 14.00

Getafe Espanyol

ore 16.15

Almeria Atletico Madrid

Lunedì 16 gennaio

ore 21.00

Cadice Elche

CLASSIFICA LIGA

Barcellona 41

Real Madrid 38

Real Sociedad 32

Betis 28

Atletico Madrid, Villarreal 27

Athletic Bilbao 26

Osasuna 24

Rayo Vallecano 23

Maiorca 22

Valencia 19

Girona 18

Getafe, Valladolid, Almeria 17

Celta Vigo 16

Siviglia, Cadice 15

Espanyol 14

Elche 4











