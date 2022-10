Risultati Liga e classifica/ Le partite della undicesima giornata

I risultati Liga cosa ci offriranno in questo weekend che ha in programma l’undicesima giornata? Il massimo campionato spagnolo è reduce da un turno infrasettimanale e in precedenza una domenica con il Clasico tra Real Madrid e Barcellona che ha spezzato l’equilibrio ai vertici della classifica della Liga, che in virtù di quel successo vede il Real Madrid primo da solo a quota 28 punti, con tre lunghezze di margine sul Barcellona – poi entrambe hanno vinto nell’infrasettimanale.

Risultati Liga, classifica/ Le partite della 9^ giornata (18-19 ottobre)

Insomma, la sensazione è quella di un campionato a due, come spesso succede in Spagna, con la Real Sociedad che forse un po’ a sorpresa in questo momento occupa il terzo posto ed è quindi la prima inseguitrice di Blancos e blaugrana, puntando però soprattutto all’obiettivo della qualificazione per la prossima Champions League. I risultati Liga dunque promettono di emozionarci soprattutto con questo duello a distanza, ma non va trascurato tutto il resto. Meglio goderci le emozioni che ci offrirà la Liga, dove d’altronde lo spettacolo è sempre assicurato.

DIRETTA/ Real Madrid Barcellona (risultato 3-1): Torres la riapre, Rodrygo la chiude

RISULTATI LIGA: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa ci offrirà l’undicesima giornata del massimo campionato spagnolo e dunque quale sarà il programma delle partite che ci daranno tutti i risultati Liga in occasione di questo turno che caratterizza il quarto weekend del mese di ottobre. Oggi quindi, sabato 22 ottobre, si aprirà il programma con quattro partite, tutte in differenti fasce orarie: l’apertura sarà alle ore 14.00 con Rayo Vallecano Cadice, che sarà seguita alle ore 16.15 da Valladolid Real Sociedad, alle ore 18.30 da Valencia Maiorca e alle ore 21.00 dal big-match Real Madrid Siviglia.

Risultati Liga, classifica/ Le partite della nona giornata (15-16 ottobre)

Altre cinque partite ci offriranno altrettanti risultati Liga anche domenica 23 ottobre, nelle stesse fasce orarie: l’apertura sarà quindi di nuovo alle ore 14.00 con Espanyol Elche, che sarà seguita alle ore 16.15 da Betis Siviglia Atletico Madrid, alle ore 18.30 dal doppio appuntamento con Girona Osasuna e Villarreal Almeria e alle ore 21.00 dall’altro big-match Barcellona Athletic Bilbao. Avremo infine, per completare l’undicesima giornata, il posticipo di lunedì 24 ottobre alle ore 21.00 Celta Vigo Getafe.

RISULTATI LIGA, 11^ GIORNATA

Sabato 22 ottobre

ore 14.00 Rayo Vallecano Cadice

ore 16.15 Valladolid Real Sociedad

ore 18.30 Valencia Maiorca

ore 21.00 Real Madrid Siviglia

Domenica 23 ottobre

ore 14.00 Espanyol Elche

ore 16.15 Betis Siviglia Atletico Madrid

ore 18.30 Girona Osasuna

ore 18.30 Villarreal Almeria

ore 21.00 Barcellona Athletic Bilbao

Lunedì 24 ottobre

ore 21.00 Celta Vigo Getafe

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 28

Barcellona 25

Real Sociedad 22

Atletico Madrid, Betis Siviglia 20

Athletic Bilbao 18

Osasuna 16

Valencia, Villarreal 15

Rayo Vallecano 12

Valladolid 11

Siviglia, Almeria, Celta Vigo 10

Maiorca, Espanyol, Getafe 9

Girona 8

Cadice 7

Elche 3











© RIPRODUZIONE RISERVATA