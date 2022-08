Risultati Ligue 1, classifica/ Diretta gol live score delle partite (5^ giornata)

RISULTATI LIGUE 1: TURNO INFRASETTIMANALE IN FRANCIA!

Anche i risultati di Ligue 1 ci accompagnano nel primo turno infrasettimanale della stagione: nel campionato francese siamo arrivati alla 5^ giornata, che si gioca interamente mercoledì 31 agosto con i primi match in programma alle ore 19:00, mentre gli altri prenderanno il via alle ore 21:00. La situazione è particolarmente interessante: nessuna squadra è a punteggio pieno, ne troviamo invece tre che comandano la classifica con 10 punti e si tratta di Psg, Marsiglia e Lens, con la possibilità che una tra Lione e Lorient, che devono recuperare la loro sfida diretta, salga in compagnia di questo terzetto che al momento guarda tutti dall’alto in basso.

Anche il Psg dunque si è dovuto fermare: ha pareggiato contro il Monaco, dovendo recuperare grazie a un rigore assegnato dal Var dopo qualche minuto dall’azione incriminata. Il penalty lo ha tirato Neymar, nonostante Christoph Galtier avesse indicato in Kylian Mbappé il rigorista: quel che conta è che il brasiliano ha segnato e il Paris Saint Germain ha evitato la sconfitta al Parco dei Principi. Ora si va a Tolosa, contro una squadra che potrebbe mettere in difficoltà i campioni di Francia; il Marsiglia ospita invece il Clermont Foot mentre il Lens è in casa contro il Lorient, vedremo allora quello che succederà nei risultati di Ligue 1 per la 5^ giornata.

RISULTATI LIGUE 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Quando si parla di risultati di Ligue 1, viene facile pensare che prima o poi il Psg sia destinato a prendere il largo, andare in fuga e lasciare aperta soltanto la sfida per il secondo posto e dunque la qualificazione in Champions League: l’anno scorso è andata esattamente in questo modo, ma nel 2021 i parigini erano finiti addirittura alle spalle del Lille. Vero è anche che nell’epoca di Nasser Al Khelaifi sono state ben poche le squadre in grado di rivaleggiare con il Psg; ad ogni modo, per il momento Marsiglia e Lens sono lì e a stuzzicare è soprattutto l’Olympique di Igor Tudo.

Il croato, dopo l’ottima stagione vissuta nella nostra Serie A con il Verona, si è rimesso in corsa ad un livello potenzialmente più alto e vuole provare a contrastare l’egemonia del Paris Saint Germain. Alle spalle di questo terzetto, da valutare appunto il Lione che con una partita in meno potrebbe essere primo in classifica; chi è partito malissimo è invece il Nizza, che in estate ha speso tanto per costruire una squadra che vada a caccia di Champions League o Europa League ma in questo momento si trova addirittura in zona retrocessione in classifica, e domenica ha subito tre gol dal Marsiglia in casa. tra poco comunque si torna a giocare, e scopriremo quello che i risultati di Ligue 1 ci diranno…

RISULTATI LIGUE 1: 5^ GIORNATA

Ore 19:00 Monaco Troyes

Ore 19:00 Angers Reims

Ore 19:00 Montpellier Ajaccio

Ore 19:00 Strasburgo Nantes

Ore 19:00 Lille Nizza

Ore 19:00 Lione Auxerre

Ore 21:00 Marsiglia Clermont Foot

Ore 21:00 Lens Lorient

Ore 21:00 Rennes Brest

Ore 21:00 Tolosa Psg

CLASSIFICA LIGUE 1

Psg, Marsiglia, Lens 10

Lione*, Lorient*, Lille, Auxerre 7

Montpellier, Clermont Foot 6

Tolosa, Nantes, Monaco 5

Rennes, Brest 4

Troyes 3

Strasburgo, Angers, Nizza, Reims 2

Ajaccio 1

* una partita in meno











