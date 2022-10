Risultati Ligue 1, classifica/ Le partite della 10^ giornata in Francia (8-9 ottobre)

RISULTATI LIGUE 1: IL PSG VA A REIMS

Con i risultati di Ligue 1 attesi per la 10^ giornata stiamo per vivere un turno molto interessante in Francia: dei principali campionati europei, questo è insieme alla Premier League quello che è iniziato prima ed è dunque più avanti nel programma, ma poiché in Inghilterra ci si è fermati per la morte della Regina Elisabetta la situazione nel torneo transalpino è più “definita”, se vogliamo dirla così. Il Psg comanda la classifica, e chiaramente non è una novità; almeno quest’anno però sembra esserci competizione perché il Marsiglia, che si è ripreso anche in Champions League, sta facendo benissimo e per il momento non molla il colpo.

Alle spalle delle due società storiche poi i risultati di Ligue 1 ci presentano due sorprese: francamente infatti non era pronosticabile trovare Lorient e Lens in terza posizione nella classifica del campionato francese, davanti al Monaco (e non di poco) che pure ha grandi ambizioni ma sta incontrando qualche difficoltà di troppo, pur in un quadro che comunque rimane positivo. Certamente più fatica la fa il Lione, una delle grandi attese; adesso però si tratta di scoprire quello che succederà con i risultati di Ligue 1 per questa 10^ giornata, dunque aspettiamo che le partite prendano il via ma nel frattempo possiamo iniziare a fare le nostre rapide valutazioni…

RISULTATI LIGUE 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Ligue 1 la 10^ giornata ci presenta uno scenario che almeno sulla carta dovrebbe vedere Psg e Marsiglia provare a prendere il largo. L’Olympique ospita l’Ajaccio, ultimo in classifica con 4 punti; la capolista di Christophe Galtier invece se la vede sul campo del Reims, una squadra che certamente non è all’altezza dello stellare Psg ed è già impegnata nella corsa per la salvezza. Il Lorient giocherà domenica pomeriggio, in trasferta contro il Brest, e potrebbe anche migliorare la propria situazione che in questo momento lo vede clamorosamente in lotta per un posto nella prossima Champions League.

Il Lens invece sarà in campo a Lille nel posticipo di domenica sera, per provare a tenere il passo contro una squadra che recentemente (nel 2021) ha vinto la Ligue 1 ma ora lotta per le posizioni in Europa League. Un focus anche sul Nizza, impegnato in casa contro il Troyes: questa squadra come già detto ha operato un calciomercato di tutto rispetto ma per il momento le cose non stanno andando affatto come sperato, servirà dunque una sterzata per evitare, nei risultati di Ligue 1 che verranno, di doversi preoccupare esclusivamente di mantenere la massima categoria del calcio francese.

RISULTATI LIGUE 1: 10^ GIORNATA

SABATO 8 OTTOBRE

Ore 17:00 Marsiglia Ajaccio

Ore 21:00 Reims Psg

DOMENICA 9 OTTOBRE

Ore 13:00 Montpellier Monaco

Ore 15:00 Angers Strasburgo

Ore 15:00 Clermont Foot Auxerre

Ore 15:00 Nizza Troyes

Ore 15:00 Brest Lorient

Ore 17:05 Rennes Nantes

Ore 20:45 Lille Lens

CLASSIFICA LIGUE 1

Psg 25

Marsiglia 23

Lorient 22

Lens 21

Monaco 17

Rennes 15

Lione, Lille, Clermont Foot 13

Montpellier 12

Troyes, Tolosa 11

Nizza, Auxerre, Angers 8

Nantes, Reims 7

Brest 6

Strasburgo 5

Ajaccio 4











