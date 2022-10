Risultati Ligue 1, classifica/ Le partite della 12^ giornata (22-23 ottobre)

RISULTATI LIGUE 1: IL MARSIGLIA OSPITA IL LENS

Sta per prendere il via un altro intenso fine settimana dedicato ai risultati di Ligue 1. La capolista Psg, sempre la squadra più attesa nel campionato francese, ha inaugurato ieri la 12^ giornata e allora sabato 22 ottobre si parte con due anticipi, il primo di questi alle ore 17:00 che è Montpellier Lione e il secondo, alle ore 21:00, rappresentato da Marsiglia Lens. Domenica 23 ottobre invece avremo le sfide che chiuderanno la giornata: ricordiamo che i risultati di Ligue 1 non ci hanno accompagnati nel turno infrasettimanale (cosa accaduta invece con Liga e Premier League) anche perché il campionato è iniziato prima di altri.

Ad ogni modo, il Psg è già in vetta e spera ovviamente di allungare quanto prima, andando a vincere l’ennesima Ligue 1 nella quale, francamente, è troppo più forte delle altre tanto da puntare in maniera concreta alla Champions League, obiettivo dichiarato dalla società. Le altre ovviamente si giocano i posti che valgono l’Europa, e la salvezza: da questo punto di vista i risultati di Ligue 1 per questa 12^ giornata ci propongono la già citata Marsiglia Lens, con l’Olympique che si vuole riprendere il terzo posto in classifica ai danni dell’avversaria di oggi. Tra poche ore inizieremo a scoprire quello che succederà sui vari campi…

RISULTATI LIGUE 1: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Ligue 1 ci forniscono dunque un quadro particolarmente interessante. Al netto del Psg, primo in classifica senza alcuna sorpresa, le altre squadre in lotta per un posto in Champions League stupiscono. Nessuno infatti si aspettava di trovare il Lorient in seconda posizione, nemmeno il Lens in terza con la possibilità anche di allungare sulla concorrenza, vista appunto la sfida diretta al Vélodrome. Il Marsiglia di Igor Tudor è partito benissimo, ma nel momento della verità ha clamorosamente perso in casa contro l’Ajaccio che all’epoca era ultimo in classifica, e poi è caduto di misura al Parco dei Principi allontanandosi ovviamente dalla vetta.

Adesso ricucire lo strappo sarà tutt’altro che semplice, innanzitutto il Marsiglia vuole tornare a giocare in Champions League per la seconda stagione consecutiva e spera di tenere a bada avversarie temibili che potrebbero risalire la corrente, e che rispondono ai nomi di Monaco, Lille e Lione. La squadra del Principato è in ripresa, le altre due ci stanno provando; vedremo allora come andrà questo fine settimana dedicato ai risultati di Ligue 1, e come cambierà la classifica del campionato francese dopo le partite della 12^ giornata.

RISULTATI LIGUE 1: 12^ GIORNATA

SABATO 22 OTTOBRE

Ore 17:00 Montpellier Lione

Ore 21:00 Marsiglia Lens

DOMENICA 23 OTTOBRE

Ore 13:00 Angers Rennes

Ore 15:00 Clermont Foot Brest

Ore 15:00 Reims Auxerre

Ore 15:00 Tolosa Strasburgo

Ore 15:00 Troyes Lorient

Ore 17:05 Nizza Nantes

Ore 20:45 Lille Monaco

CLASSIFICA LIGUE 1

Psg 29

Lorient 26

Lens 24

Marsiglia 23

Rennes, Monaco 21

Lille 19

Clermont Foot 17

Tolosa 15

Lione 14

Montpellier, Troyes, Nizza 12

Nantes 10

Reims, Auxerre 9

Strasburgo, Ajaccio, Angers 8

Brest 6











