Risultati Ligue 1, classifica/ Le partite della 13^ giornata (29-30 ottobre)

RISULTATI LIGUE 1: IL PSG PROVA LA FUGA!

Nei risultati di Ligue 1 per la 13^ giornata, inaugurati da un anticipo del venerdì, bisogna dire che sabato 29 ottobre il primo appuntamento sarà alle ore 17:00, poi attenzione a Strasburgo Marsiglia alle ore 21:00 e dunque sarà piatto ricco soprattutto la domenica, con le ultime sette sfide a tenerci compagnia. Stiamo arrivando verso la conclusione del girone di andata, o comunque la sosta per i Mondiali: il Psg finalmente sembra aver rotto gli indugi, abbiamo visto la sua superiorità anche in Champions League (7-2 al Maccabi Haifa) e qui nella classifica del campionato francese abbiamo 5 punti di vantaggio sulla seconda.

Resiste il Lorient, che è stato agganciato dal Lens e che domenica giocherà in casa contro il Nizza: la squadra della Costa Azzurra deve ancora fare il salto di qualità e dunque per il Lorient c’è una bella occasione per tenere idealmente il passo anche se, tutto considerato, il Psg potrebbe anche gestire il suo vantaggio per poi provare ad aumentare gradualmente, consapevole appunto che all’interno del quadro fornito dai risultati di Ligue 1 non c’è una rivale che sia davvero al suo livello, nemmeno le big che peraltro osservando la classifica sono in ritardo e devono recuperare terreno.

RISULTATI LIGUE 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Per esempio, studiando i risultati di Ligue 1, scopriamo che dopo un ottimo avvio il Marsiglia sta perdendo campo: l’Olympique di Igor Tudor si è ripreso alla grande in Champions League, nel campionato francese invece la sconfitta subita dal Psg sembra aver tolto qualcosa perché dopo il ko interno contro l’Ajaccio – arrivato già prima del big match – è arrivato un altro scivolone interno, questo se non altro più “assorbibile” perché maturato contro il Lens. Nel frattempo però il Marsiglia è caduto a 9 punti dal primo posto in classifica, e attualmente non giocherebbe nemmeno la prossima Champions League.

Da questo punto di vista ci spera il Rennes che tornerebbe nella massima competizione europea per club. Dicevamo poi delle altre big: il Lione, affidato da poco a Laurent Blanc dopo l’esonero di Peter Bosz, affronta un bel posticipo della domenica contro il Lille, che nel 2021 ha vinto addirittura la Ligue 1 ma poi non è riuscito a confermarsi. Il Monaco invece se la vede con l’Angers, che è ultimo in classifica in compagnia dell’Ajaccio che dopo aver battuto il Marsiglia non ha saputo dare seguito a quel bellissimo colpo; in coda anche l’Angers, che nei risultati di Ligue 1 per questo weekend giocherà contro l’Auxerre, altra nobile decaduta del calcio francese.

RISULTATI LIGUE 1: 13^ GIORNATA

SABATO 29 OTTOBRE

ore 17:00 Psg Troyes

ore 21:00 Strasburgo Marsiglia

DOMENICA 30 OTTOBRE

Ore 13:00 Auxerre Ajaccio

Ore 15:00 Monaco Angers

Ore 15:00 Nantes Clermont Foot

Ore 15:00 Brest Reims

Ore 15:00 Rennes Montpellier

Ore 17:05 Lorient Nizza

Ore 20:45 Lione Lille

CLASSIFICA LIGUE 1

Psg 32

Lens, Lorient 27

Rennes 24

Marsiglia 23

Lille 22

Monaco 21

Lione, Clermont Foot 17

Tolosa 16

Troyes, Nizza 13

Montpellier, Reims 12

Nantes 11

Strasburgo, Brest, Auxerre 9

