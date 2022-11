Risultati Ligue 1, classifica/ Le partite della 14^ giornata in Francia

RISULTATI LIGUE 1: SPICCA MARSIGLIA LIONE!

Nuovo appuntamento con i risultati di Ligue 1: siamo arrivati alla 14^ giornata nel campionato francese, e questo sarà un turno caratterizzato soprattutto da Marsiglia Lione che si gioca alle ore 20:45 di domenica 6 novembre (e chiuderà il programma della giornata), due nobili che cercano riscatto perché l’OM non sa più vincere e anche nell’ultimo turno si è fatto fermare dallo Strasburgo (scivolando a -11 dalla vetta e venendo agganciato dal Monaco in quinta posizione) mentre il Lione è ottavo, ha già cambiato allenatore e potrebbe anche rimanere fuori dalle coppe europee nella prossima stagione.

In vetta naviga tranquillo il Psg: la capolista ha 5 punti di vantaggio sul Lens (che gioca sabato sera sul campo dell’Angers, ultimo in classifica insieme all’Ajaccio) e nel lunch match della domenica sfida in trasferta il Lorient, una delle rivelazioni del campionato francese con la sua terza posizione, in compagnia del Rennes. Per i risultati di Ligue 1 vedremo dunque se arriverà un altro allungo dal parte del Psg, rimasto scottato in Champions League: ha vinto in casa della Juventus, ma il 6-1 del Benfica in Israele ha pareggiato differenza reti, gol fatti e subiti rispetto al Benfica che si è preso il primo posto nel girone per avere segnato di più fuori casa. Incredibile ma vero…

RISULTATI LIGUE 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque per i risultati di Ligue 1 ci apprestiamo a vivere una giornata davvero interessante. Il Psg, possiamo dirlo senza timore di smentite, sembra davvero poter allungare e salutare la concorrenza già prima dei Mondiali: non bisogna nemmeno discutere sulla superiorità della squadra allenata da Christophe Galtier, casomai il tema vero sarà capire quanto i campioni di Francia si “distrarranno” rispetto a un campionato che sanno di poter vincere in carrozza, ed eventualmente cosa succederà quando si tornerà a giocare in Champions League, perché a questo punto l’Europa diventa decisiva.

A proposito di Champions League, un martedì da incubo lo ha vissuto il Marsiglia: in vantaggio contro il Tottenham e potenzialmente primo nel girone, si è ritrovato addirittura fuori dall’Europa venendo ribaltato dagli Spurs, e in virtù della vittoria dell’Eintracht a Lisbona. Dunque per Igor Tudor una stagione che era iniziata davvero bene rischia di tramutarsi in una lunga sofferenza: è assolutamente inevitabile dire che domenica sera il suo OM non può che battere il Lione, nel big match della 14^ giornata per i risultati di Ligue 1, e riavvicinare le posizioni che portano alla prossima Champions League, ma attenzione chiaramente agli ospiti e poi, tra le altre squadre, a un Monaco che sta lentamente ma inesorabilmente risalendo la corrente.

RISULTATI LIGUE 1: 14^ GIORNATA

SABATO 5 NOVEMBRE

Ore 17:00 Ajaccio Strasburgo

Ore 21:00 Angers Lens

DOMENICA 6 NOVEMBRE

Ore 13:00 Lorient Psg

Ore 15:00 Clermont Foot Montpellier

Ore 15:00 Nizza Brest

Ore 15:00 Reims Nantes

Ore 15:00 Tolosa Monaco

Ore 17:05 Lille Rennes

Ore 20:45 Marsiglia Lione

CLASSIFICA LIGUE 1

Psg 35

Lens 30

Rennes, Lorient 27

Marsiglia, Monaco 24

Lille 22

Lione 20

Clermont Foot 18

Nizza, Tolosa 16

Troyes, Reims 13

Montpellier, Nantes, Auxerre 12

Strasburgo, Brest 12

Ajaccio, Angers 8











