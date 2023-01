Risultati Ligue 1, classifica/ Le partite della 18^ giornata in Francia (11 gennaio)

RISULTATI LIGUE 1: IL LENS CI CREDE!

Archiviato il turno di sosta – durante il quale si è giocato per la Coppa di Francia – anche i risultati di Ligue 1 tornano a farci compagnia, con la sua 18^ giornata che si giocherà interamente mercoledì 11 gennaio. La vera notizia è forse quella di un Psg che a due giornate al termine del girone di andata non è ancora campione d’inverno: merito del Lens, che sta disputando un campionato straordinario e come ciliegina sulla torta ha battuto i parigini nella giornata precedente, infliggendo alla corazzata la prima sconfitta e arrivando a 4 punti di distanza.

Dunque adesso vedremo, anche se chiaramente il Psg resta nettamente favorito per vincere il titolo; questa sera Christophe Galtier affronta l’Angers al Parco dei Principi nel più classico dei testa-coda, mentre il Lens è ospite dello Strasburgo penultimo. Partite molto simile, ma i sangueoro sono in trasferta e ad approfittarne può essere il Marsiglia, terzo in classifica che sa di poterci ancora credere e che alle ore 21:00 nei risultati di Ligue 1 se la vedrà con il Troyes, che è pericolosamente vicino alla zona calda.

RISULTATI LIGUE 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo dunque per vivere questo turno infrasettimanale per i risultati di Ligue 1. La sorpresa è chiaramente il Lens, che sta rendendo questo campionato francese più incerto di quanto si potesse prevedere in estate; è poi interessante anche la corsa alle coppe europee, il Marsiglia vuole tornare in Champions League e deve tenere a bada un Rennes sempre ambizioso e che giocherà in trasferta contro il sorprendente Clermont Foot, che può recuperare fino a prendersi almeno il pass per la Conference League.

Abbiamo poi il Monaco quinto, a caccia di gloria e che giocherà fuori casa contro il Lorient: una sfida diretta visto che i padroni di casa sono sesti a due punti dalla squadra del Principato. Il Lione è staccato dalle posizioni che contano e non può più sbagliare, ma è chiamato a giocare contro il Nantes: attenzione ai gialloverdi, che saranno osservati speciali della Juventus che li incrocerà nel playoff di Europa League. In coda, detto di Angers e Strasburgo, rischiano parecchio anche il Brest e una nobile decaduta come l’Auxerre, tra poco dunque avremo il quadro completo dei risultati di Ligue 1 per questa appassionante 18^ giornata.

RISULTATI LIGUE 1: 18^ GIORNATA

Ore 19:00 Ajaccio Reims

Ore 19:00 Auxerre Tolosa

Ore 19:00 Clermont Foot Rennes

Ore 19:00 Nantes Lione

Ore 19:00 Brest Lille

Ore 21:00 Lorient Monaco

Ore 21:00 Nizza Montpellier

Ore 21:00 Psg Angers

Ore 21:00 Strasburgo Lens

Ore 21:00 Troyes Marsiglia

CLASSIFICA LIGUE 1

Psg 44

Lens 40

Marsiglia 36

Rennes 34

Monaco 33

Lorient 31

Lille 30

Lione 24

Clermont Foot 22

Reims, Nizza 21

Tolosa 19

Troyes 18

Montpellier, Nantes 17

Ajaccio 15

Brest, Auxerre 13

Strasburgo 11

Angers 8











