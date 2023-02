Risultati Ligue 1, classifica/ Le partite della 21^ giornata nel campionato francese

RISULTATI LIGUE 1: PSG A MONTPELLIER!

C’è un nuovo turno infrasettimanale nei risultati di Ligue 1: mercoledì 1 febbraio, con inizio delle partite alle ore 19:00, si gioca la 21^ giornata che è la seconda nel girone di ritorno. Il campionato francese è assolutamente equilibrato: ce lo ha detto anche il turno dello scorso fine settimana, nel quale la situazione in alta classifica è rimasta del tutto invariata visto che le prime quattro della classe hanno tutte pareggiato, e la prima a vincere è stata il Lorient che, battendo il Rennes, ha confermato il sesto posto ma portandosi a -2 dalla quinta posizione occupata proprio dai rossoneri, contribuendo così ad accorciare ulteriormente la graduatoria.

È davvero strano vedere dunque come il Psg sia certo capolista della classifica di Ligue 1 ma ancora non abbia aperto alla fuga giusta: avrebbe potuto farlo nella prima giornata di ritorno ma ha subito il pareggio dal Reims all’ultimo secondo, così non è riuscito a creare ulteriore separazione dal Lens. Hanno poi pareggiato anche Marsiglia e Monaco nella sfida diretta: se vogliamo un’occasione sprecata dall’Olympique, che avrebbe potuto portarsi a +8 sulla squadra del Principato. Adesso però vedremo cosa succederà questa sera con i risultati di Ligue 1 per un’interessante 21^ giornata…

RISULTATI LIGUE 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizziamo allora i risultati di Ligue 1 per la 21^ giornata. Il Psg capolista è ospite del Montpellier, squadra che deve pensare a salvarsi; il Lens rischia qualcosa, è in casa ma affronta il Nizza che sta risalendo bene la corrente e in questo momento si trova in nona posizione in compagnia del deludente Lione. Entrambe vanno a caccia di una qualificazione alle prossime coppe europee, che potrebbe anche essere la Conference League; il Marsiglia terzo nella classifica di Ligue e1 è impegnato in trasferta contro il Nantes, una squadra che sta avendo un campionato mediocre ma che sarà presto impegnata nel playoff di Europa League contro la Juventus, e potrebbe dunque fare strada in campo internazionale.

Per quanto riguarda il Monaco, impegno al Louis II contro l’Auxerre penultimo; il Rennes cercherà riscatto contro lo Strasburgo, da vedere anche il Lorient che andrà a giocare sul campo del Brest. In coda, l’Angers ha fatto appena 8 punti dopo 20 giornate ed è sostanzialmente condannato alla retrocessione, adesso mettiamoci comodi perché tra qualche ora sarà davvero il momento di lasciar parlare i campi e vivere insieme il turno infrasettimanale dedicato ai risultati di Ligue 1.

RISULTATI LIGUE 1: 21^ GIORNATA

Ore 19:00 Angers Ajaccio

Ore 19:00 Nantes Marsiglia

Ore 19:00 Lille Clermont Foot

Ore 19:00 Reims Lorient

Ore 19:00 Tolosa Troyes

Ore 21:00 Lens Nizza

Ore 21:00 Lione Brest

Ore 21:00 Monaco Auxerre

Ore 21:00 Montpellier Psg

Ore 21:00 Rennes Strasburgo

CLASSIFICA LIGUE 1

Psg 48

Lens 45

Marsiglia 43

Monaco 38

Rennes 37

Lorient 35

Lille 34

Clermont Foot 29

Lione, Nizza 28

Reimes, Tolosa 26

Nantes 22

Montpellier 20

Troyes 19

Brest 18

Strasburgo, Ajaccio 15

Auxerre 13

Angers 8











