Risultati Ligue 1, classifica/ Le partite della 25^ giornata in Francia

RISULTATI LIGUE 1: PSG AL VELODROME!

Grande appuntamento con i risultati di Ligue 1, che sabato 25 e domenica 26 febbraio ci propongono la 25^ giornata: alle ore 20:45 di domenica, come ultima partita del turno, avremo infatti Marsiglia Psg e questa potrebbe essere la sfida che riapre del tutto la corsa al titolo di campione di Francia ma, per contro, potrebbe invece portare il Paris Saint Germain finalmente in fuga. Dopo essersi salvato contro il Lille negli ultimissimi minuti, il Psg va al Vélodrome ospite di un OM che non molla di un centimetro: 5 punti di vantaggio, che possono dunque diventare 2.

Risultati Ligue 1 e classifica/ Le partite della ventiquattresima giornata

Christophe Galtier, la cui posizione è stata messa in discussione dalla incredibile discesa in campo del direttore sportivo settimana scorsa, ha la possibilità di allungare sulla diretta concorrente; nei risultati di Ligue 1 dunque attenzione soprattutto a questa partita che rappresenta una grande classica per il calcio francese, naturalmente un’eventuale sconfitta della capolista porterebbe altre squadre a credere nel titolo e davvero la classifica potrebbe essere rimodellata consegnandoci un finale di stagione davvero appassionante.

Risultati Ligue 1 e classifica/ Le partite della ventitreesima giornata

RISULTATI LIGUE 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora dei risultati di Ligue 1 per la 25^ giornata, dobbiamo anche dire che il Monaco è al Louis II contro il Nizza: la squadra del Principato continua a salire di colpi ed è terza in classifica a due punti dal Marsiglia, il che ci dice che potrebbe anche prendersi la piazza d’onore che la porterebbe a qualificarsi alla prossima Champions League. Da non sottovalutare comunque un Nizza in crescita costante, che infatti si presenta a questo appuntamento con l’ottavo posto; tra Conference League e Europa League diremmo, ma appunto con la possibilità di scalare la graduatoria della Ligue 1.

Risultati Ligue 1, classifica/ Le partite della 21^ giornata nel campionato francese

Sembra aver mollato il Lens, che adesso è quarto; si trova a un solo punto dal Monaco e dunque può ancora pensare di andare in Champions League, ma deve fornire risposte adeguate a cominciare dalla trasferta odierna a Montpellier. In coda invece, per quanto riguarda i risultati di Ligue 1, grande rischio per l’Auxerre che è ospite di un Lorient che vuole andare in Europa; l’Ajaccio invece è in casa contro il Troyes e può guadagnare qualche punto importante, retrocessione quasi scontata per l’Angers che per di più oggi apre le danze della 25^ giornata contro il Lione, una big in difficoltà ma pur sempre superiore come organico…

RISULTATI LIGUE 1: 25^ GIORNATA

SABATO 25 FEBBRAIO

ore 17:00 Angers Lione

ore 21:00 Montpellier Lens

DOMENICA 26 FEBBRAIO

ore 13:00 Lorient Auxerre

ore 15:00 Ajaccio Troyes

ore 15:00 Clermont Foot Strasburgo

ore 15:00 Nantes Rennes

ore 15:00 Reims Tolosa

ore 17:05 Monaco Nizza

ore 20:45 Marsiglia Psg

CLASSIFICA LIGUE 1

Psg 57

Marsiglia 52

Monaco 50

Lens 49

Rennes 43

Lille 41

Lorient 39

Nizza 38

Lione 35

Reims 34

Tolosa 32

Clermont Foot 30

Nantes 28

Montpellier 26

Strasburgo 21

Brest 20

Troyes 19

Auxerre, Ajaccio 18

Angers 10











© RIPRODUZIONE RISERVATA