Risultati Ligue 1, classifica/ Le partite della 26^ giornata in Francia

RISULTATI LIGUE 1: PSG NANTES!

Ci aspetta un altro fine settimana intrigante con i risultati di Ligue 1: la 26^ giornata è la settima nel girone di ritorno, e ci dirà se il Psg riuscirà a confermare la sua fuga o addirittura ampliarla. Dopo il 3-0 del Vélodrome i campioni di Francia hanno messo 8 punti tra sé e il Marsiglia: sabato 4 marzo il Psg affronta il Nantes in una grande classica, dunque un avversario che abbiamo visto eliminato dalla Juventus in Europa League e che rischia ancora qualcosa in termini di corsa alla salvezza.

Risultati Ligue 1, classifica/ Le partite della 25^ giornata in Francia

Il Marsiglia ha perso una grande occasione per rifarsi sotto, e ora rischia: domenica sera sarà impegnato sul campo di un Rennes quinto in classifica e che dunque è in piena corsa per qualificarsi alla prossima Champions League. Da vedere poi come il Monaco riuscirà a cavarsela sul campo del Troyes: la squadra del Principato è da tempo in forte ascesa e dunque può tornare a giocare la principale competizione europea, ma scopriremo tutto tra poco quando prenderanno il via le partite che ci forniscono il quadro dei risultati di Ligue 1…

Risultati Ligue 1 e classifica/ Le partite della ventiquattresima giornata

RISULTATI LIGUE 1

Eccoci dunque all’appuntamento con i risultati di Ligue 1. Il Psg sembra aver definitivamente rotto gli indugi, la capolista ha prima rimontato il Lille in una partita pazza e che potrebbe aver rappresentato la svolta di un campionato francese che sino a quel momento si stava mantenendo più equilibrato del previsto. La netta vittoria di Marsiglia ha poi mandato in fuga la squadra di Christophe Galtier: aumentare il divario sulle inseguitrici, o comunque riuscire a confermarlo, significherebbe per il Psg arrivare in totale serenità alla possibilità di ribaltone in Champions League.

Risultati Ligue 1 e classifica/ Le partite della ventitreesima giornata

Il Bayern Monaco infatti aspetta, e all’Allianz Arena si ripartirà dallo 0-1 dell’andata; dall’Europa League è stato invece eliminato, oltre al Nantes, anche il Monaco, che dopo aver vinto 3-2 alla BayArena ha perso con lo stesso risultato in casa, non è bastato trovare il secondo gol nel finale perché ai rigori ha avuto la meglio il Bayer Leverkusen. Adesso al Monaco resta soltanto la corsa alla prossima Champions League, vedremo se i risultati di Ligue 1 per la 26^ giornata gli daranno una mano…

RISULTATI LIGUE 1: 26^ GIORNATA

SABATO 4 MARZO

ore 17:00 Lens Lille

ore 21:00 Psg Nantes

DOMENICA 5 MARZO

ore 13:00 Troyes Monaco

ore 15:00 Montpellier Angers

ore 15:00 Strasburgo Brest

ore 15:00 Reims Ajaccio

ore 15:00 Tolosa Clermont

ore 17:05 Lione Lorient

ore 20:45 Rennes Marsiglia

CLASSIFICA LIGUE 1

Psg 60

Marsiglia 52

Monaco, Lens 50

Rennes 46

Lille 44

Nizza 41

Lorient 39

Lione 38

Reims 37

Tolosa 32

Clermont 31

Nantes 28

Montpellier 27

Strasburgo 22

Auxerre, Ajaccio 21

Brest 20

Troyes 19

Angers 10











© RIPRODUZIONE RISERVATA