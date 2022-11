Risultati Ligue 1, classifica/ Partite della 15^ giornata in Francia (12-13 novembre)

RISULTATI LIGUE 1: C’È MONACO MARSIGLIA!

Nei risultati di Ligue 1 per la 15^ giornata, che hanno preso il via con l’anticipo del venerdì ma si svilupperanno poi sabato 12 e domenica 13 novembre, vivremo l’ultimo turno prima della sosta per i Mondiali: naturalmente in Francia c’è particolare fermento visto che la nazionale transalpina difenderà il titolo vinto 4 anni fa in Russia. Parlando invece del campionato francese, per il momento la situazione in testa è definita: il Psg ha 5 punti di vantaggio sul Lens, che a sua volta difende 5 lunghezze sul Rennes. Potrebbe essere quindi una fuga a due, più probabilmente il Psg andrà in corsa solitaria verso l’ennesimo trofeo.

Arriverà il momento di preoccuparsi del durissimo incrocio contro il Bayern negli ottavi di Champions League, intanto all’ora di pranzo della domenica il Paris Saint Germain ospita l’Auxerre in una sfida storica per il calcio in Francia, ma con gli ospiti che devono ancora risalire la corrente in classifica; il piatto forte arriva per ultimo, alle 20:45 di domenica il Louis II ospita Monaco Marsiglia che in questo momento è sostanzialmente uno spareggio per il posto in Champions League, con il Lorient che osserva. Vedremo allora cosa succederà nel fine settimana con il quadro dei risultati di Ligue 1…

RISULTATI LIGUE 1: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Ligue 1 ci propongono una 15^ giornata particolarmente interessante. Apre le danze il sorprendente Lens, che idealmente vuole provare a tenere il passo del Psg ma oggi rischia grosso, perché affronta il Clermont Foot che sta facendo particolarmente bene. Da valutare poi i progressi del già citato Marsiglia, che finalmente è tornato a vincere (battendo il Lione, che si sta allontanando dalla zona europea) e ha dunque assorbito in qualche modo la delusione per l’eliminazione dalle coppe (ad un certo punto era agli ottavi di Champions League), ma adesso si deve confermare e sa di rischiare grosso sul campo del Monaco, che ha vinto anche a Tolosa e dunque è in netta ascesa.

Tra le altre partite, per il Lille dovrebbe essere tutto facile contro un Angers che è rimasto da solo all’ultimo posto in classifica; i punti salvezza li cerca in casa il Montpellier che ospita un Reims al momento relativamente tranquillo, sarà molto interessante anche Rennes Tolosa perché i rossoneri con una vittoria avvicinerebbero idealmente (manca ancora troppo tempo per dirlo in maniera concreta) la partecipazione a quei gironi di Champions League che in epoca recente hanno già esplorato. Insomma, per i risultati di Ligue 1 non vediamo l’ora che si giochi e poi scopriremo come cambierà la classifica del campionato francese.

RISULTATI LIGUE 1: 15^ GIORNATA

SABATO 12 NOVEMBRE

ore 17:00 Lens Clermont Foot

ore 21:00 Rennes Tolosa

DOMENICA 13 NOVEMBRE

ore 13:00 Psg Auxerre

ore 15:00 Nantes Ajaccio

ore 15:00 Lille Angers

ore 15:00 Montpellier Reims

ore 15:00 Brest Troyes

ore 17:05 Strasburgo Nizza

ore 20:45 Monaco Marsiglia

CLASSIFICA LIGUE 1

Psg 38

Lens 33

Rennes 28

Marsiglia, Monaco, Lorient 27

Lille 23

Lione 20

Nizza, Clermont Foot 19

Reims, Tolosa 16

Troyes 14

Montpellier, Auxerre 13

Nantes 12

Ajaccio 11

Strasburgo, Brest 10

Angers 8











