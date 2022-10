Risultati Ligue 1 e classifica/ Le partite della nona giornata

RISULTATI LIGUE 1: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Ligue 1 saranno protagonisti con la nona giornata del massimo campionato francese anche fra oggi e domani, dal momento che dopo la sosta per le Nazionali il campionato ricomincia anche in Francia naturalmente, per iniziare un mese e mezzo che sarà condotto a ritmi alti, dal momento che poi ovunque ci sarà la lunga sosta per i Mondiali Qatar 2022, di cui i transalpini sono i detentori con la loro Nazionale. Uno sguardo alla classifica della Ligue 1 dopo le precedenti otto giornate ci fornisce comunque indicazioni già piuttosto significative, perché al comando c’è il Paris Saint Germain, grande favorito per la vittoria del campionato e finora praticamente perfetto, con un solo pareggio e per il resto vittorie.

I risultati Ligue 1 sapranno fornirci emozioni nel corso di questa stagione? Per ora sembrerebbe di sì, perché i grandi rivali dell’Olympique Marsiglia e pure altre formazioni forse meno attese – a cominciare dal Lorient – non sono lontane dal primo posto del PSG e quindi la lotta è al momento stuzzicante nel calcio francese. Il cammino comunque è ancora lunghissimo, per cui fare troppi calcoli potrebbe essere un esercizio francamente inutile: meglio goderci le emozioni che ci offrirà la Ligue 1, per scoprire cosa succederà alla ripartenza dopo la sosta.

RISULTATI LIGUE 1: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa ci offrirà la nona giornata del massimo campionato francese e dunque quale sarà il programma delle partite che ci daranno tutti i risultati Ligue 1 in occasione di questo nuovo turno, il primo naturalmente del mese di ottobre. Oggi, sabato 1° ottobre, dopo l’anticipo di ieri sera Angers Olympique Marsiglia, si proseguirà con altri due anticipi: l’apertura sarà alle ore 17.00 con Strasburgo Rennes, che sarà seguita alle ore 21.00 da PSG Nizza.

Tuttavia il fulcro dei risultati per la nona giornata della Ligue 1 sarà il giorno di domenica 2 ottobre, con ben sette incontri in programma: si partirà già alle ore 13.00 con Lorient Lilla, mentre la fascia delle ore 15.00 ci proporrà le quattro sfide Ajaccio Clermont Ferrand, Auxerre Brest, Tolosa Montpellier e Troyes Reims. Infine, ci saranno anche i due posticipi, che saranno alle ore 17.05 Monaco Nantes e alle ore 20.45 infine Lens Lione.

RISULTATI LIGUE 1, 9^ GIORNATA

Sabato 17 settembre

ore 17.00

Strasburgo Rennes

ore 21.00

PSG Nizza

Domenica 18 settembre

ore 13.00

Lorient Lilla

ore 15.00

Ajaccio Clermont Ferrand

Auxerre Brest

Tolosa Montpellier

Troyes Reims

ore 17.05

Monaco Nantes

ore 20.45

Lens Lione

CLASSIFICA LIGUE 1

PSG 22

Olympique Marsiglia 20

Lorient 19

Lens 18

Monaco 14

Lione, Lilla 13

Rennes, Montpellier 12

Troyes, Clermont Ferrand 10

Tolosa, Nizza, Angers 8

Nantes, Auxerre 7

Reims 6

Strasburgo, Brest 5

Ajaccio 4











