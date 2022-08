Risultati Ligue 1 e classifica/ Le partite della quarta giornata

RISULTATI LIGUE 1: SI INIZIA CON AUXERRE STRASBURGO

Quarto weekend in compagnia dei risultati Ligue 1, dal momento che il massimo campionato francese è cominciato già all’inizio del mese di agosto e di conseguenza in questi giorni ci proporrà le partite della quarta giornata. Naturalmente sarà ancora una volta una sorta di “tutti contro il PSG”: il colosso Paris Saint Germain è il campione di Francia in carica e logicamente come sempre grande favorito per la conquista della vittoria finale della Ligue 1, anche se Monaco e Lilla sono riusciti a spezzare questo monopolio non sempre granitico.

Le prime tre giornate tuttavia collocano già il PSG solitario a punteggio pieno nella classifica della Ligue 1, unica squadra capace di vincere finora tutte le partite disputate, di conseguenza le altre big del calcio francese hanno il dovere di provare ad opporre resistenza il più a lungo possibile. Per adesso però naturalmente siamo solamente al mese di agosto, per cui fare troppi calcoli potrebbe essere un esercizio francamente inutile: meglio goderci le emozioni che ci offrirà la Ligue 1.

RISULTATI LIGUE 1: TUTTE LE PARTITE

Dobbiamo innanzitutto ricordare che già ieri sera c’è stato un primo anticipo Ajaccio Lilla, ma adesso andiamo a scoprire come proseguirà la quarta giornata del massimo campionato francese e dunque quale sarà il programma delle partite che ci daranno tutti gli altri risultati Ligue 1 fra oggi e domani. Oggi, sabato 27 agosto, è il giorno di altri due anticipi: alle ore 17.00 Auxerre Strasburgo e alle ore 21.00 Lens Rennes.

Il grosso delle partite della Ligue 1 tuttavia sarà collocato alla domenica e quindi poi ci attenderà un 28 agosto decisamente molto intenso con queste sette sfide in programma lungo tutta la giornata: alle ore 13.00 già si comincerà con Nantes Tolosa, poi la fascia delle ore 15.00 ci riserverà Brest Montpellier, Lorient Clermont Ferrand, Nizza Olympique Masiglia e Troyes Angers, infine avremo i due posticipi, cioè alle ore 17.05 Reims Lione e alle ore 20.45 il big-match PSG Monaco.

RISULTATI LIGUE 1, 4^ GIORNATA

Sabato 27 agosto

ore 17.00

Auxerre Strasburgo

ore 21.00

Lens Rennes

Domenica 28 agosto

ore 13.00

Nantes Tolosa

ore 15.00

Brest Montpellier

Lorient Clermont Ferrand

Nizza Olympique Masiglia

Troyes Angers

ore 17.05

Reims Lione

ore 20.45

PSG Monaco

CLASSIFICA LIGUE 1

PSG 9

Lens, Olympique Marsiglia 7

Lione, Clermont Ferrand 6

Tolosa 5

Brest, Lorient, Rennes, Auxerre, Monaco, Lilla 4

Montpellier 3

Strasburgo, Nantes, Nizza, Angers 2

Ajaccio, Reims 1

Troyes 0











