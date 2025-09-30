Risultati elezioni regionali Marche 2025, Acquaroli (FdI) batte nettamente Ricci (Pd) con 8 punti di scarto grazie alla Meloni

Previsioni confermate: Francesco Acquaroli, uno dei più fedeli luogotenenti di Giorgia Meloni sul territorio, sarà governatore delle Marche per un secondo mandato. La sua marcia è partita in salita, poi una correzione in corsa della strategia pre-elettorale con l’aiutino (involontario) dei pm che hanno indagato l’avversario (inchiesta poi svanita) ha consentito di invertire la rotta.

Acquaroli ha prevalso su Matteo Ricci, esponente dell’ala riformista del Pd appoggiato però dall’intero “campo largo” della sinistra, con un chiaro 52,5% contro il 44,4% del rivale.

Fratelli d’Italia si mantiene primo partito in Regione con il 27,5% mentre il Pd si ferma al 22,5%. Segue Forza Italia con l’8,6%: gli azzurri nei mesi scorsi hanno condotto una lucrosa campagna acquisti, inglobando 20 amministratori di varia provenienza, tra i quali un assessore regionale e tre consiglieri della Lega (oggi al 7,4%).

Il quadro dell’ultimo riferimento elettorale, cioè le europee di giugno 2024, era ben diverso: FdI al 32,9%, Pd al 25,5%, Lega all’8,2% e Forza Italia al 7%. Fuorviante fare paragoni più arretrati, ad esempio con le precedenti regionali del 20 e 21 settembre 2020: si era in pandemia, governava (per poco ancora) il Conte 2 e l’Italia si preparava al commissariamento Draghi. Un’era geologica fa (ma il Pd era primo partito delle Marche con il 25,1%).

Fu vera gloria, si chiederebbe Manzoni? Meglio vincere che perdere, questo è fuori discussione. La tattica adottata per vincere però è quella già vista altrove: trasformare un’elezione locale in un test nazionale. Governo contro opposizione, come dimostra l’inclusione della Regione (assieme all’Umbria) nella Zona economica speciale con benefici economici di oltre 50 milioni di euro. Più di recente, sostenitori di Charlie Kirk (evocato dalla Meloni nel comizio conclusivo) contro i tifosi della Sumud Flotilla. Una politicizzazione estrema che ha indubbiamente premiato chi siede nella stanza dei bottoni, a prezzo però di un’ulteriore erosione del numero di votanti, sceso di quasi il 10% rispetto al 2020.

Gli elettori di destra-centro che si sono recati alle urne l’hanno fatto più per l’ingerenza meloniana più che per premiare le doti di Acquaroli, rimaste in seconda fila, e neppure per gli sconosciuti programmi elettorali.

Lo stesso Ricci, che pure non era un candidato catapultato da Roma (è stato un apprezzato sindaco di Pesaro e ora è eurodeputato del Pd), ha riconosciuto in campagna elettorale di doversi confrontare con un “peso massimo”, rafforzato dagli interventi del governo nazionale e inevitabilmente spinto anche dalle polemiche giudiziarie.

In sostanza, questo appuntamento si è confermato una delle tappe della lunga tornata elettorale cominciata ieri: ogni scadenza diventa l’occasione di esprimersi pro o contro il governo.

Più enigmatico, come di consueto, il voto regionale in Valle d’Aosta. Vincono gli autonomisti dell’Union Valdôtaine (32%), poi viene il centrodestra (FdI 11%, FI 10,1%, Lega 8,4%). Seguono gli Autonomisti di centro (14,1%) e infine il Pd (8,8%).

Da adesso in poi il centrodestra dovrà limitare i danni in Toscana, Campania e Puglia. Ma a novembre andranno alle urne i veneti. La vittoria di Acquaroli calma le acque in laguna e rafforza la posizione di Alberto Stefani, giovane braccio destro di Matteo Salvini che a breve riceverà l’investitura ufficiale a candidato del dopo Zaia. Ieri anche il leader di Forza Italia ha detto che “il Veneto può andare benissimo a un candidato della Lega”. Se invece Ricci avesse messo a segno il colpaccio, tutto nel centrodestra sarebbe tornato in discussione.

