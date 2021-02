Risultati Mondiale per Club 2020/ Diretta gol live score: oggi i quarti di finale

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2020: OGGI I QUARTI DI FINALE

Finalmente si gioca per i risultati del Mondiale per Club 2020: giovedì 4 febbraio il secondo turno è già quello che vale per i quarti di finale, con Bayern Monaco e Palmeiras che aspettano la loro sorte e sono già d’ufficio in semifinale rappresentando UEFA e CONMEBOL. La formula del torneo non è cambiata, mentre si gioca con due mesi di ritardo: questo ovviamente è dovuto alla pandemia di Coronavirus che ha fatto slittare il calendario del calcio internazionale (e non solo), e che ha per esempio portato l’Auckland City a non poter viaggiare in Qatar (dove la competizione è di stanza) per sfidare i campioni nazionali.

Dunque alle ore 15:00 di oggi si parte con Tigres Ulsan Hyundai, mentre alle ore 17:30 avremo Al Duhail Al Ahly; gare secche con la possibilità di chiudere ai tempi supplementari o ai calci di rigore, sappiamo già che la vincente del primo match incrocerà il Palmeiras mentre al Bayern toccherà la squadra che uscirà dall’altra sfida. Ora, senza indugiare oltre, andiamo a vedere in che modo potrebbero andare le cose presentando in maniera più dettagliata l’attesa per i risultati del Mondiale per Club 2020.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2020: SITUAZIONE E CONTESTO

Quello che possiamo dire nel presentare i risultati del Mondiale per Club 2020 è che la disparità in campo è abbastanza netta: ovviamente sui 90 minuti, guardando alle edizioni passate, abbiamo visto partite anche molto equilibrate in contesti che non avrebbero dovuto esserle, ma poi confrontandosi con l’albo d’oro si scopre che le squadre europee hanno portato a casa le ultime sette edizioni e ne hanno vinte 12 sulle 15 totali (contando anche quella sperimentale del 2000) e che nessuna società che non rappresentasse UEFA o CONMEBOL è mai riuscita a portare a casa il trofeo. C’è stato qualche viaggio in finale, ultimo dei quali quello degli arabi dell’Al Ain nel 2018; tuttavia sembra abbastanza chiaro che, pur rispettando la visione globale della FIFA che vuole rappresentate tutte le realtà, il Mondiale per Club sia una manifestazione abastanza “scontata” almeno nei suoi primi turni e nella corsa alla finale. Se non altro il Mondiale dura un mese e garantisce che ogni nazionale giochi almeno tre partite; qui, nello spazio di una settimana, sembra davvero che la formula possa essere migliorata. Comunque, tra chi rimpiange la vecchia Coppa Intercontinentale e chi attende con fiducia l’allargamento della prossima edizione, tra poco si torna a giocare…

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2020: QUARTI DI FINALE

Ore 15:00 Tigres Ulsan Hyudani

Ore 17:30 Al Duhail Al Ahly



© RIPRODUZIONE RISERVATA