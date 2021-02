Risultati Mondiale per club 2020/ Diretta gol live score, oggi la prima semifinale

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2020: IL PROGRAMMA ODIERNO

Sono riflettori puntati sui risultati del Mondiale per club anche oggi, domenica 7 febbraio 2021. La magnifica competizione organizzata dalla FIFA e che vede protagonisti in questo giorni in Qatar i club vincitori dei tornei continentali delle sei confederazioni affiliate, torna sotto le luci, per due partite particolarmente attese. Dopo i primi turni occorsi solo lo scorso 4 febbraio, ecco che si torna in campo nel pomeriggio di oggi già per la prima finale, valida per il quinto posto nella manifestazione, che quest’anno festeggia la 17^ edizione, come pure la prima semifinale, dove chiaramente verrà messo in palio un pass per la finalissima, in programma già per il prossimo 11 febbraio.

Il programma odierno, come possiamo immaginare è davvero semplicissimo e prevede, facendo il giusto calcolo con il fuso orario tra Italia e Qatar, la prima sfida già alle ore 16.00: qui si accenderà la finalina per il quinto posto, che vedrà dunque fronteggiarsi Ulsan Hyndai e Al Duhail, ovvero le prime due sconfitte dal 2^ turno. Sarà poi solo alle ore 19.00, che sempre all’Ar Rayyan si accenderà la prima semifinale, che vedrà protagonisti il Palmeiras e il Tigres UANL.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB: IL CONTESTO

Nella trepidante attesa di conoscere i risultati per i match in programma oggi per il Mondiale per Club, ci pare opportuno dare un più preciso contesto per le sfide che ci faranno compagnia oggi pomeriggio. Cominciamo allora dalla finalina valida per il quinto posto, che vede in campo le due prime sconfitte di questa 17^ edizione della manifestazione Fifa. In terra qatariota sarà dunque spazio per i sudcoreani dell’Ulsan Hyndai, che sono stati amaramente sconfitti solo pochi giorni fa col risultato di 2-1: di contro ecco i padroni di casa dell’Al Duhail, campione nazionale del 2019-20, che pure non approda alla sfida da gran favorita. Partita più attesa sarà però quella prevista solo questa sera alle ore 19.00, ovvero la prima semifinale del Mondiale per club 2020. In campo avremo infatti il Tigres Uanl, che solo nel 2^ turno è riuscita a superare proprio lo Ulsan per merito di una magnifica doppietta del solito Gignac: di contro la prima delle squadre che, per regolamento, ha avuto accesso alla fase finale solo ora. Parliamo infatti del Palmeiras, che solo pochi giorni fa conquistato la Coppa Libertadores (superando il Santos col risultato di 1-0) e che pure oggi rimane la prima favorita per strappare il pass che vale la finale. Chiaramente però solo i campo ci darà l’ultimo verdetto.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB

FINALE 5^ POSTO

Ore 16.00 Ulsan Hyndai-Al Duhail

1^ SEMIFINALE

Ore 19.00 Palmeiras-Tigres



