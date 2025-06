Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: diretta gol live score della prima giornata nei gironi C e D, tra lunedì 16 e martedì 17 giugno.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: DUE EUROPEE IN CAMPO!

Si torna in campo con i risultati Mondiale per Club 2025: affrontiamo ora il tema delle partite che si giocano lunedì 16 giugno, ma innanzitutto bisogna dire che due di esse inizieranno quando da noi sarà già il giorno seguente. Il torneo è infatti in programma negli Stati Uniti, dove il fuso orario può toccare anche le nove ore di differenza; Chelsea Los Angeles FC è alle ore 21:00 di casa nostra perché ad Atlanta saranno le 15:00 e dunque pieno pomeriggio, invece Boca Juniors Benfica si giocherà a mezzanotte mentre Flamengo Espérance addirittura alle 3:00, costringendo gli appassionati a una levataccia.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE/ Poker PSG! Diretta gol live score (oggi 15 giugno)

Siamo comunque in campo nei gironi C e D: nel primo hanno già giocato Bayern Monaco e Auckland City, nel secondo invece le due partite sono quelle che presentiamo e dunque avremo un quadro completo della situazione, ma già così possiamo notare come ci sia una bella differenza all’interno dei raggruppamenti, ed è quello di cui proveremo a parlare nel corso della presentazione dei risultati Mondiale per Club 2025, manca poco all’inizio della prima partita e non vediamo l’ora di assistere ad un’altra intensa giornata di questa competizione.

DIRETTA/ Psg Atletico Madrid (risultato finale 4-0): Mayulu-Lee, è poker! (Mondiale per Club 2025)

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: LE SFIDE DEL GIORNO

Abbiamo due gironi diversi per i risultati Mondiale per Club 2025 di oggi: sicuramente il girone C può essere visto come un raggruppamento complicato, abbiamo infatti due squadre europee tra cui la corazzata Bayern Monaco, tornato a vincere la Bundesliga e capace di arrivare ai quarti di Champions League, prima di venire eliminata dall’Inter nonostante due buone partite, ma anche il Boca Juniors che certamente è una delle sudamericane più competitive, non scopriamo certamente oggi la storia che ammanta gli Xeneizes ma anche sul campo la squadra della capitale argentina sa come farsi valere.

Probabili formazioni Psg Atletico Madrid/ Quote: titolari o seconde linee? (Mondiale per Club 2025 15 giugno)

Non è affatto detto di conseguenza che Bayern e Benfica arrivino in carrozza agli ottavi: per le Super Aquile la partita di questa notte sarà già fondamentale, non riuscire a battere il Boca Juniors potrebbe significare dover stare attento alla differenza reti per prendersi almeno il secondo posto nel girone. Dall’altra parte invece il Chelsea è nettamente superiore, e il Flamengo dovrebbe fare da seconda squadra in classifica; tuttavia, il grande tema sui risultati Mondiale per Club 2025 è come le big approcceranno questa nuovo torneo…

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: 1^ GIORNATA

GIRONE C

Ore 00:00 Boca Juniors Benfica

GIRONE D

Ore 21:00 Chelsea Los Angeles FC

Ore 03:00 Flamengo Espérance