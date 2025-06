RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: FINALMENTE SI GIOCA!

I risultati Mondiale per Club 2025 sono una realtà: ne abbiamo parlato a lungo, domenica 15 giugno finalmente arriva la prima giornata di questa competizione che la FIFA ha introdotto in un calendario, bisogna dirlo, già saturo di appuntamenti, e che di fatto prende il posto del Mondiale in un anno dispari. Stessa durata della Coppa del Mondo per nazionali, e anche la stessa formula: avremo infatti otto gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due qualificate agli ottavi di finale da cui si comincia a giocare ad eliminazione diretta.

I criteri di qualificazione hanno fatto discutere: per quanto riguarda la Uefa, in sintesi, si è andati a prendere i risultati delle ultime quattro stagioni e questo è il motivo per cui la Juventus affianca l’Inter come uniche due rappresentanti dell’Italia. Diciamolo pure: sui risultati Mondiale per Club 2025 c’è parecchia incertezza a cominciare da quanto realmente club e calciatori sentano la competizione, tutto sommato potrebbe comunque venirne fuori un bello spettacolo e allora vedremo cosa succederà sui campi, perché si comincia a giocare già nella notte e saranno tre le partite che ci terranno compagnia.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: LE PRIME BIG

Terminata l’attesa, è tempo di studiare concretamente i risultati Mondiale per Club 2025. L’apertura è affidata ad Al Ahly Inter Miami, alle ore 2:00 di casa nostra; poi un lungo salto temporale fino alle 18:00, di fatto negli Usa cambia anche il giorno ma non secondo il nostro fuso orario, comunque avremo Bayern Auckland City e poi alle ore 21:00 il primo big match nel torneo sarà Psg Atletico Madrid. I campi sui quali si gioca sono l’Hard Rock Stadium di Miami, il TQL Stadium di Cincinnati e il Rose Bowl di Pasadena (Los Angeles), dove l’Italia perse ai rigori la finale del Mondiale contro il Brasile.

La prima giornata è ricca: avremo l’esordio di Leo Messi – che la FIFA ha sostanzialmente portato di forza nel torneo – con le altre stelle dell’Inter Miami, avremo il Bayern Monaco e poi soprattutto la grande sfida tutta europea, con la prima uscita ufficiale del Psg da campione d’Europa in carica. I vincitori della Champions League, avendo terminato la loro stagione due settimane fa, non potranno essere al 100% ma questo riguarderà tutti, considerate anche le elevate temperature: ricordiamo bene il già citato Mondiale del 1994, tocca ora mettersi comodi e iniziare a scoprire quello che succederà con i risultati Mondiale per Club 2025 per questa prima giornata.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: 1^ GIORNATA

GIRONE A

ore 00:00 Palmeiras Porto

GIRONE B

Ore 21:00 Psg Atletico Madrid

ore 04:00 Botafogo Seattle Sounders

GIRONE C

Ore 18:00 Bayern Auckland City