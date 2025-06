Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche e diretta gol live score delle partite per la 2^ giornata dei gironi A e B che tornano in campo (19-20 giugno)

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: COMINCIA LA SECONDA GIORNATA

Superato il primo giro di boa, i risultati Mondiale per Club 2025 tornano protagonisti anche oggi, giovedì 19 giugno (fin dopo la mezzanotte italiana, come ormai sappiamo), con le prime partite per la seconda giornata della fase a gironi, motivo per cui per la prima volta rivedremo in campo squadre che hanno già fatto il proprio debutto nel torneo iridato negli Usa.

Si comincerà con le due partite del girone A, che tra l’altro è stato finora all’insegna dell’incertezza più totale, con un doppio pareggio per 0-0 nella prima giornata – anche se la mancanza di gol non è il massimo, specie negli States, dove il Mondiale per Club ha bisogno di spettacolo per attirare l’attenzione.

Il primo appuntamento sarà alle ore 18.00 italiane con Palmeiras Al Ahly, un confronto fra il calcio brasiliano e quello egiziano, fra due squadre che in patria e anche nei rispettivi continenti sono nomi di spicco e adesso cercano la gloria anche sul palcoscenico globale garantito dai risultati Mondiali per Club 2025.

Alle ore 21.00 sarà invece la volta di Inter Miami Porto, cioè il mix di stelle della Florida, con Leo Messi e tanti suoi ex compagni al Barcellona (compreso l’allenatore Javier Mascherano) contro i sempre solidi portoghesi, presenza fissa nelle Coppe europee. Ogni punto potrebbe fare la differenza in un gruppo così intricato.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: LE PARTITE DELLA NOTTE

Si passerà invece a dopo la mezzanotte, quindi di fatto già a venerdì 20 giugno almeno secondo il fuso orario italiano, per quanto riguarda le partite del girone B, che sarà l’altro a tenerci compagnia nelle prossime ore per aprire i risultati Mondiali per Club 2025 per la seconda giornata. Per la precisione si comincerà proprio alle ore 24.00 con Seattle Sounders Atletico Madrid, partita nella quale i Colchoneros devono riscattarsi dopo il pessimo inizio.

Infatti la vittoria per 4-0 del Psg è stato forse l’evento più significativo della prima giornata, ma adesso per l’Atletico Madrid arrivano avversari più abbordabili, per cui nulla è compromesso in ottica qualificazione. Infine, alle ore 3.00 italiane ecco appunto Psg Botafogo, con i brasiliani che, forti della vittoria al debutto, proveranno a fermare la corsa degli scatenati francesi che volano sulle ali dell’entusiasmo sulla scia del trionfo in Champions League.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025

GIRONE A

ore 18.00 Palmeiras Al Ahly

ore 21.00 Inter Miami Porto

Classifica: Palmeiras, Al Ahly, Inter Miami, Porto 1.

GIRONE B

ore 24.00 Seattle Sounders Atletico Madrid

ore 3.00 Psg Botafogo

Classifica: Psg, Botafogo 3; Seattle Sounders, Atletico Madrid 0.