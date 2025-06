Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano tra venerdì 20 e sabato 21 giugno, per la 2^ giornata.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: TORNANO CHELSEA E BAYERN!

Con i risultati Mondiale per Club 2025 siamo sempre nel corso della seconda giornata, prosegue la fase a gironi che torna a presentarci le consuete quattro partite che per quanto riguarda il fuso orario degli Stati Uniti sono tutte venerdì 20 giugno, ma in Italia sfociano anche nella notte del sabato.

Il riferimento qui è per Los Angeles FC Esperance allo scoccare della mezzanotte, mentre Bayern Boca Juniors sarà addirittura alle ore 3.00 della mattina. A completare il quadro per i gironi C e D ecco Benfica Auckland City alle ore 18:00 e Flamengo Chelsea alle ore 20:00, con tanta carne al fuoco anche oggi.

Nel girone C il Bayern Monaco, dopo i 10 gol rifilati all’Auckland City, va alla ricerca della seconda vittoria che gli garantirebbe la qualificazione anticipata agli ottavi, sfida davvero affascinante quella contro un Boca Juniors che dopo il grande avvio si è fatto rimontare dal Benfica.

Il girone D presenta invece la sfida diretta per il primo posto: al momento Flamengo e Chelsea hanno gli stessi punti, gli stessi gol segnati e subiti e quindi un pareggio rimanderebbe tutto a quante reti riusciranno a mettere a segno nei risultati Mondiale per Club 2025 nella terza e ultima giornata della prima fase.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: EUROPEE CON IL VENTO IN POPPA

Troviamo due squadre europee con il vento in poppa nei risultati Mondiale per Club 2025: non per tutte le squadre del Vecchio Continente l’esordio è stato morbido – basti pensare al Benfica, che però aveva un avversario tutt’altro che malleabile – ma Bayern e Chelsea sono partite molto bene. I bavaresi hanno potuto approfittare di una partita contro una squadra di dilettanti, sapevamo che contro l’Auckland City sarebbe potuta finire in goleada ma ha impressionato comunque il modo in cui la squadra di Vincent Kompany ha spinto sull’acceleratore finchè ha potuto, dimostrando di voler fare una figura più che degna.

Il Chelsea si è liberato tutto sommato comodamente del Los Angeles FC, dando la sensazione di non aver nemmeno innestato le marce alte; che per queste due squadre i quarti di finale fossero ampiamente alla portata lo sapevamo, ma adesso sarà interessante anche scoprire come i Blues si comporteranno contro un Flamengo che ha qualità e solidità, arrivare secondi nel girone potrebbe comportare un ottavo di finale complicato ma questo lo vedremo strada facendo nei risultati Mondiale per Club 2025.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: 3^ GIORNATA

GIRONE C

Ore 18:00 Benfica Auckland City

Ore 03:00 Bayern Boca Juniors

CLASSIFICA: Bayern 3, Benfica 1, Boca Juniors 1, Auckland City 0

GIRONE D

Ore 20:00 Flamengo Chelsea

Ore 00:00 Los Angeles FC Esperance

CLASSIFICA: Chelsea 3, Flamengo 3, Esperance 0, Los Angeles FC 0