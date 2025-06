Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: diretta gol live score delle partite valide per la seconda giornata dei gironi E e F.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: TORNA IN CAMPO L’INTER!

Si torna in campo con i risultati Mondiale per Club 2025, il calendario della prima fase è molto fitto perché ci sono tre giornate per otto gironi, dunque con gli orari ormai classici possiamo presentare le quattro partite di sabato 21 e domenica 22 giugno (secondo il fuso orario italiano).

Si parte alle ore 18:00 con Mamelodi Borussia Dortmund; alle ore 21:00 ecco l’appuntamento più atteso del giorno che sarà Inter Urawa Reds, quindi andiamo nella notte con Fluminense Ulsan Hyundai proprio alla mezzanotte e infine, alle 3:00 della mattina di domenica, il programma si chiuderà con River Plate Monterrey.

Nei risultati Mondiale per Club 2025 sono allora impegnati i gironi E e F; particolare attenzione sul primo, quello dell’Inter che all’esordio non è riuscita a battere il Monterrey e ora ha già bisogno di una vittoria per proseguire il cammino.

Gli Urawa Reds sono una squadra più abbordabile rispetto a quella messicana, nella prima partita i giapponesi hanno perso contro il River Plate e ora si trovano nella necessità di evitare un’altra sconfitta. Non resta allora che stabilire cosa ci diranno i campi, aspettando che per i risultati Mondiale per Club 2025 si giochi iniziamo a fare qualche valutazione sulla serata.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: CHIVU NON DEVE SBAGLIARE

È l’Inter la protagonista nei risultati Mondiale per Club 2025, almeno per noi: l’esordio di Cristian Chivu non è stato quello sperato, contro il Monterrey è arrivato solo un pareggio ma naturalmente conoscevamo bene le difficoltà di questa competizione, soprattutto perché l’Inter ha avuto una stagione sfiancante in cui di fatto fino a maggio è stata in corsa per tutto, affrontando una finale di Champions League e una volata scudetto con l’adrenalina inevitabilmente scesa a picco dopo le due sconfitte. Oggi Chivu va nuovamente a caccia della prima vittoria come allenatore dell’Inter: il pronostico è sicuramente dalla sua parte.

Serviranno appunto i tre punti per evitare guai peggiori: l’ultima partita del girone E sarà contro il River Plate e gli argentini sembrano più in palla, venire eliminati al girone sarebbe una delusione anche se questo Mondiale per Club 2025 conta forse meno rispetto alle altre competizioni giocate. Vedremo, anche perché non è detto che i Millionarios riescano a battere il Monterrey e dunque la geografia all’interno della classifica potrebbe essere particolarmente intrigante in vista dell’ultimo turno, quando verosimilmente si decideranno le due squadre che proseguiranno il cammino agli ottavi di finale.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: 2^ GIORNATA

GIRONE E

Ore 21:00 Inter Urawa Reds

Ore 03:00 River Plate Monterrey

CLASSIFICA: River Plate 3, Inter 1, Monterrey 1, Urawa Reds 0

GIRONE F

Ore 18:00 Mamelodi Borussia Dortmund

Ore 00:00 Fluminense Ulsan Hyundai

CLASSIFICA: Mamelodi 3, Borussia Dortmund 1, Fluminense 1, Ulsan Hyundai 0