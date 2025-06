Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche e diretta gol live score delle partite per la 2^ giornata dei gironi G, H: anche la Juventus (22 giugno)

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: SI CHIUDE LA SECONDA GIORNATA

Una domenica intensa ci attende oggi, 22 giugno, per i risultati Mondiale per Club 2025. Si chiuderà la seconda giornata grazie alle partite dei gironi G e H e ci sarà da prestare la massima attenzione perché il via sarà alle ore 18.00 italiane subito con Juventus Wydad a Philadelphia per il girone G.

Orario quindi molto comodo per seguire i bianconeri, che al debutto hanno travolto con un secco 5-0 l’Al Ain, la formazione degli Emirati Arabi Uniti. Stavolta si resta nel mondo arabo ma passando in Africa contro i marocchini del Wydad AC, che potrebbero essere già un po’ più ostici, ma certamente alla portata dei bianconeri.

L’obiettivo è chiaro per Igor Tudor e i suoi uomini: chiudere già in due partite il discorso della qualificazione agli ottavi per poi affidare al big-match contro il Manchester City solo il compito di designare la prima in classifica del girone.

Diciamo la verità: sulla carta, il girone G era uno dei più sbilanciati per i risultati Mondiale per Club 2025, la Juventus ne deve approfittare anche oggi, come ha già fatto molto bene nel debutto negli States, un’esperienza che ha portato i bianconeri anche alla Casa Bianca per incontrare il presidente Donald Trump.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: CHI GIOCA DOPO LA JUVENTUS?

Alle ore 21.00 i risultati Mondiale per Club 2025 proseguiranno con il girone H, perché sarà la volta di Real Madrid Pachuca, partita che i Blancos devono vincere dopo essersi complicati la vita all’esordio con il pareggio per 1-1 contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi, che non avrebbe potuto festeggiare in modo migliore l’inizio della sua avventura in Arabia Saudita. Sempre per lo stesso girone avremo alla mezzanotte italiana Salisburgo Al Hilal, con gli austriaci che sono capolista solitaria e vogliono volare agli ottavi.

Infine, la chiusura dell’intera seconda giornata per i risultati Mondiale per Club 2025 sarà alle ore 3.00 della notte italiana naturalmente con Manchester City Al Ain. Sulla carta dovrebbe essere poco più di una formalità per i Citizens di Pep Guardiola contro la squadra già travolta dalla Juventus, scopriremo quindi nel cuore della notte italiana se le due big europee avanzeranno a braccetto con una giornata d’anticipo agli ottavi di finale…

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025

GIRONE G

ore 18.00 Juventus Wydad

ore 3.00 Manchester City Al Ain

Classifica: Juventus, Manchester City 3; Wydad, Al Ain 0.

GIRONE H

ore 21.00 Real Madrid Pachuca

ore 24.00 Salisburgo Al Hilal

Classifica: Salisburgo 3; Real Madrid, Al Hilal 1; Pachuca 0.