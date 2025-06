Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche e diretta gol live score delle partite per la 3^ giornata dei gironi A, B (oggi lunedì 23 giugno)

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: TEMPO DI VERDETTI

Oggi, lunedì 23 giugno, è un giorno importante per i risultati Mondiale per Club 2025, perché comincerà la terza e ultima giornata della fase a gironi del torneo iridato negli Stati Uniti, iniziando naturalmente dai gironi A e B, particolarmente affascinanti perché sono due gruppi nei quali praticamente tutto o quasi è ancora possibile.

Iran qualificato al Mondiale USA 2026?/ I possibili scenari sulla sua partecipazione (23 giugno 2025)

Come sempre succede all’ultimo turno della fase a gironi, le partite di ogni singolo gruppo saranno in contemporanea fra loro e si comincerà alle ore 21.00 italiane di questa sera in realtà con il girone B, che sarà quindi di fatto il primo a chiudere la propria avventura con Atletico Madrid Botafogo e Seattle Sounders PSG.

Probabili formazioni Atletico Madrid Botafogo/ Quote: chi la gioca? (Mondiale per Club 2025, oggi 23 giugno)

Al comando della classifica ci sono i brasiliani con 6 punti, seguiti dalle due europee a quota 3 e dagli statunitensi ancora fermi a 0. Pesa molto in tal senso la vittoria del Botafogo contro il PSG, però nemmeno i brasiliani sono già certi della qualificazione, perché è possibile un arrivo di tre squadre a quota 6 punti e quindi in quel caso sarebbe decisiva la classifica avulsa.

In pura linea teorica, sarebbe possibile anche un arrivo di tre squadre a 3 punti, motivo per cui nemmeno i Seattle Sounders sono matematicamente eliminati per ora, però richiederebbe una doppia sconfitta delle squadre europee che sarebbe francamente una sorpresa più che clamorosa per i risultati Mondiali per Club 2025.

Risultati Mondiale per club, classifiche/ I Blancos vincono in dieci! Diretta gol live score (22 giugno)

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: SI CHIUDONO I PRIMI DUE GIRONI

L’altro doppio appuntamento sarà nel cuore della notte, perché il girone A chiuderà il proprio cammino alle ore 3.00 italiane. Per i risultati Mondiale per Club 2025 ci attendono quindi Porto Al Ahly e Inter Miami Palmeiras, anche in questo caso tutto è ancora possibile perché brasiliani e statunitensi guidano con 4 punti mentre portoghesi ed egiziani sono a quota 1. Questo evidentemente significa innanzitutto che in Porto Al Ahly entrambe le formazioni devono cercare la vittoria, perché con un pareggio sarebbero eliminate entrambe.

Situazione critica in particolare per il Porto, che paga la sconfitta contro l’Inter Miami con il primo gol di Leo Messi nel torneo. Per quanto riguarda Inter Miami Palmeiras, un pareggio farebbe avanzare entrambe, mentre se una delle due dovesse perdere, si potrebbero dover fare i ragionamenti in caso di arrivo a pari punti con l’eventuale vincitrice dell’altra partita. In ogni caso, sarà un lunedì emozionante per i risultati Mondiale per Club 2025…

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, TERZA GIORNATA

GIRONE A

ore 21.00

Atletico Madrid Botafogo

Seattle Sounders PSG

Classifica: Botafogo 6; PSG, Atletico Madrid 3; Seattle Sounders 0.

GIRONE B

ore 3.00

Inter Miami Palmeiras

Porto Al Ahly

Classifica: Palmeiras, Inter Miami 4; Porto, Al Ahly 1.