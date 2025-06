Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche e diretta gol live score delle partite per la 3^ giornata nei gironi C, D (oggi martedì 24 giugno)

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: ALTRI VERDETTI OGGI

Si completeranno altri due gironi oggi, martedì 24 giugno, per i risultati Mondiale per Club 2025. Il format è quello consueto in questi giorni, per via della contemporaneità fra incontri dello stesso girone: due partite nella prima serata italiana e le altre due invece nel cuore della notte.

Probabili formazioni Auckland City Boca Juniors/ Quote: chi gioca? (Mondiale per Club 2025, 24 giugno)

Focus allora innanzitutto sul girone C, che avrà anche il vantaggio di essere molto più comodo per noi. Qui spiccherà nettamente Benfica Bayern Monaco, una bella partita fra due storiche big del calcio europeo, con la posta in palio che sarà delicata soprattutto per i portoghesi, mentre i tedeschi sono già sicuri della qualificazione per gli ottavi di finale.

Probabili formazioni Benfica Bayern/ Quote: le mosse per il big-match (Mondiale per Club 2025 oggi 24 giugno)

La classifica del girone C parla infatti di 6 punti per il Bayern e 4 per il Benfica, che però potrebbe essere ancora raggiunto (ed eventualmente superato per classifica avulsa) perché in contemporanea si giocherà Auckland City Boca Juniors, con gli argentini che non dovrebbero avere alcun problema nello sconfiggere i dilettanti neozelandesi.

L’Auckland City infatti ha creato molta simpatia, ma nei risultati Mondiale per Club 2025 dobbiamo evidenziare i sedici gol subiti in due partite, senza segnarne nemmeno uno. Il Boca Juniors punterà alla goleada, che potrebbe essere determinante se dovessero arrivare buone notizie per gli argentini dal big-match europeo in contemporanea…

RISULTATI MONDIALI PER CLUB, CLASSIFICHE/ Psg primo posto, Atletico out. Diretta gol live score (23 giugno)

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: UNA NOTTE MOLTO INTENSA

Ci sposteremo poi alle ore 3.00 della notte italiana per le altre due partite valide per i risultati Mondiale per Club 2025, cioè naturalmente quelle valide per il girone D, nel quale finora spicca la vittoria del Flamengo contro il Chelsea nella seconda giornata, motivo per cui i brasiliani sono già qualificati per gli ottavi di finale del torneo, mentre gli inglesi devono ancora conquistarsi il posto in Esperance Chelsea, contro la squadra tunisina appaiata in classifica a quota 3 punti.

Per il Chelsea non dovrebbe essere complicato, anche perché Enzo Maresca avrà due risultati su tre grazie alla migliore differenza reti, mentre i tunisini vanno a caccia di un’impresa che scriverebbe la storia del club. L’altra partita sarà Los Angeles FC Flamengo e francamente per i brasiliani dovrebbe essere una pura formalità contro gli statunitensi, ultimi a quota zero punti e una delle squadre già eliminate dalla competizione dopo le precedenti due giornate per i risultati Mondiale per Club 2025…

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, TERZA GIORNATA

GIRONE C

ore 21.00

Auckland City Boca Juniors

Benfica Bayern Monaco

Classifica: Bayern Monaco 6; Benfica 4; Boca Juniors 1; Auckland City 0.

GIRONE D

ore 3.00

Esperance Chelsea

Los Angeles FC Flamengo

Classifica: Flamengo 6; Chelsea, Esperance 3; Los Angeles FC 0.