Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, gironi G e H.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: TOCCA ALLA JUVENTUS!

Con mercoledì 18 giugno i risultati Mondiale per Club 2025 vivono finalmente l’ultimo giorno nella prima giornata della fase a gironi: ricordiamo che a causa del fuso orario le ultime due partite andranno in scena quando in Italia sarà già il giovedì seguente, e in questo caso bisogna prestare attenzione.

Probabili formazioni Al Ain Juventus/ Quote: Rugani è subito titolare! (Mondiale per Club 2025, 18 giugno)

Infatti, come già ieri con l’Inter, nella notte avremo l’esordio della seconda nostra rappresentante, Al Ain Juventus si gioca alle 3:00 – nostro fuso orario, appunto – e l’altro match nel girone G sarà Manchester City Wydad Casablanca che invece prenderà il via alle ore 18:00, di conseguenza aprendo la giornata.

Probabili formazioni Manchester City Wydad/ Quote: cosa farà Guardiola? (Mondiale per Club 2025, 18 giugno)

Le grandi emozioni dei risultati Mondiale per Club 2025 non sono tuttavia finite qui, perché c’è anche il girone H: alle ore 21:00 ecco Real Madrid Al Hilal e la sfida tra due nuovi allenatore, tra cui Simone Inzaghi che fa l’esordio sulla panchina saudita, mentre allo scoccare della mezzanotte si giocherà Pachuca Salisburgo.

Siamo pronti a vivere un altro intenso giorno in compagnia di questa competizione, peccato solo che il fatto che si giochi negli Stati Uniti obbliga a puntare la sveglia o rimanere alzati fino a tardi; intanto però vedremo cosa ci diranno le partite in programma…

DIRETTA/ River Plate Urawa Reds (risultato finale 3-1): Acuna la chiude! (17 giugno)

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: LE ULTIME BIG

I risultati Mondiale per Club 2025 ci svelano le ultime big che devono ancora giocare in questa competizione. La Juventus si è presentata con Igor Tudor, questo era abbastanza noto fin dal termine del campionato ma l’allenatore croato, anche e soprattutto per mancanza di alternative, si è trovato confermato anche per la prossima stagione, dunque questo Mondiale per Club 2025 invece che rappresentare la conclusione del suo percorso bianconero può fungere da trampolino di lancio per quello che verrà. Nuovi volti in Real Madrid Al Hilal: il focus va fatto ovviamente su Simone Inzaghi, che ha lasciato l’Inter dopo quattro anni.

Al netto dei giudizi sul suo operato nerazzurro, è chiaro che per la sua carriera si tratti di un nuovo step: da vedere quanto Inzaghi deciderà di restare in Arabia Saudita (sempre che la decisione spetti a lui) prima di tornare in Europa e rimettersi in discussione, intanto va a sfidare Xabi Alonso, che eredita una panchina pesantissima perché si tratta del Real Madrid (che però lui conosce bene) e arriva dopo un certo Carlo Ancelotti. Con il Bayer Leverkusen lo spagnolo ha fatto benissimo, con i blancos naturalmente ci saranno aspettative e pressioni ben maggiori. Staremo a vedere…

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: 1^ GIORNATA

GIRONE G

Ore 18:00 Manchester City Wydad

Ore 03:00 Al Ain Juventus

GIRONE H

Ore 21:00 Real Madrid Al Hilal

Ore 00:00 Pachuca Salisburgo