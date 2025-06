Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: diretta gol live score della terza e ultima giornata per i gironi G e H.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: LE ULTIME DEI GIRONI!

Con i risultati Mondiale per Club 2025 siamo arrivati all’ultimo appuntamento della fase gironi: alle ore 21:00 le due partite che chiuderanno il girone G, alle ore 03:00 le due del girone H, la FIFA per l’ultima giornata ha introdotto la contemporaneità nei singoli gruppi e allora è tempo di scoprire le ultime squadre che si qualificheranno agli ottavi.

DIRETTA/ Urawa Reds Monterrey (risultato finale 0-4): messicani agli ottavi! Mondiale per Club 2025 26 giugno

Due a dire il vero le conosciamo già: si tratta di Juventus e Manchester City, che nella sfida diretta di Orlando si contenderanno il primo posto con i bianconeri che hanno due risultati a disposizione, ma naturalmente affrontano stasera la rivale più complicata nel loro cammino.

Tutto tecnicamente aperto invece nel girone H, dove spera l’Al Hilal di Simone Inzaghi: dopo aver fermato Real Madrid e Salisburgo, la formazione araba può prendersi gli ottavi battendo il Pachuca (già eliminato) e sperando che non finisca pari tra le due europee.

DIRETTA/ Inter River Plate (risultato finale 2-0): Esposito-Bastoni per il primato! (Mondiale per Club 2025)

Anche così comunque potrebbe qualificarsi: dovrà sperare che Salisburgo Real Madrid non vada oltre 0-0 o 1-1, nel secondo caso dovrà mettere almeno due gol di scarto tra sé e l’avversaria della notte nei risultati Mondiale per Club 2025, tutto sommato per quello che abbiamo visto un compito abbordabile.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: QUALE DESTINO PER LA JUVENTUS?

Naturalmente per oggi i risultati Mondiale per Club 2025 hanno il focus sulla Juventus, almeno per quanto riguarda noi: i bianconeri hanno fatto molto bene, avversarie e competizione sono state fino a questo momento molto relative ma intanto bisogna giudicare quello che si vede in campo, e certamente rispetto alle ultime uscite stagionali la Juventus ha fatto un passo in avanti sul piano di gioco e convinzione. Adesso si può andare a caccia del primo posto, anche se questo non permetterà di evitare automaticamente il Real Madrid; intanto però battere o fermare il Manchester City sarebbe un ulteriore segnale.

Probabili formazioni Salisburgo Real Madrid/ Quote: qualche sorpresa (Mondiale per Club 2025, 26 giugno)

La squadra di Pep Guardiola ha iniziato a carburare nella sua seconda partita, quella contro l’Al Ain; una varietà quasi smisurata di calciatori a disposizione e la possibilità di sperimentare ampiamente (come già fatto) senza però venire meno alla competitività sul campo. Sarà una bella partita quella di Orlando, così come potrebbe regalare emozioni e magari sorprese quella di Philadelphia: il Real Madrid fino a questo momento ha convinto poco, ma viene da una stagione complicata con tante partite giocate. Staremo a vedere quello che tra poco porteranno in dote i risultati Mondiale per Club 2025.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: 3^ GIORNATA

GIRONE G

Ore 21:00 Juventus Manchester City

Ore 21:00 Wydad Al Ain

CLASSIFICA: Juventus 6, Manchester City 6, Wydad 0, Al Ain 0

GIRONE H

Ore 03:00 Al Hilal Pachuca

Ore 03:00 Salisburgo Real Madrid

CLASSIFICA: Real Madrid 4, Salisburgo 4, Al Hilal 2, Pachuca 0