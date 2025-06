Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: diretta gol live score della prima giornata nei gironi E e F, esordio per l'Inter.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: TOCCA ALL’INTER!

Un’altra giornata in compagnia dei risultati Mondiali per Club 2025, e finalmente tocca alla prima italiana: stiamo parlando del martedì 17 giugno che sfocerà poi, secondo il fuso orario europeo, in mercoledì 18 giugno o almeno nella sua notte. Si parte alle ore 18:00 con Fluminense Borussia Dortmund.

Diretta Fluminense Borussia Dortmund/ Streaming video tv: le due favorite (Mondiale per Club 2025, 17 giugno)

Qui siamo nel girone F e la seconda partita di questo gruppo sarà Ulsan Hyundai Mamelodi che prenderà il via alla nostra mezzanotte, ma soprattutto ecco il girone E con River Plate Urawa Reds alle ore 21:00 e quindi Monterrey Inter, esordio per i nerazzurri che avverrà alle 3:00 della mattina di mercoledì.

Riflettori puntati allora sull’Inter, che si presenta ai risultati Mondiali per Club 2025 con un allenatore diverso da quello che ha condotto la squadra alla finale di Champions League: come noto Simone Inzaghi ha salutato subito per accasarsi all’Al Hilal.

Probabili formazioni Monterrey Inter/ Quote: uomini contati per Chivu! (Mondiale per Club 2025)

Dunque ora in panchina c’è Cristian Chivu che aveva già guidato la Primavera nerazzurra, e che avrà il compito di fare bene in questa competizione. Vedremo, certamente Inter e River Plate sono le grandi favorite per la qualificazione ai quarti di finale ma i risultati Mondiale per Club 2025 possono sempre riservare sorprese…

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: SI SVELANO ALTRI DUE GIRONI

Ci approcciamo ai risultati Mondiale per Club 2025 conoscendo altri due gironi: nei prossimi due giorni ci saranno gli ultimi due con le ultime big europee (tra cui la Juventus), dunque procediamo rapidamente e dobbiamo dire che nel girone F si incrociano subito le due squadre che salvo scossoni dovrebbero procedere a braccetto fino ai quarti, perché Fluminense e Borussia Dortmund hanno davvero tanto in più rispetto a Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns, giapponesi e sudafricani sembrano dunque destinati a giocarsi la terza posizione in classifica che però porterebbe a ben poco.

Formazioni Fluminense Borussia Dortmund/ Quote: spazio per Ganso? (Mondiale per Club 2025, 17 giugno)

L’Inter arriva da una stagione in cui era allineata per vincere tutto, ma alla fine è rimasta con la bacheca vuota: il Mondiale per Club 2025 potrebbe dunque rappresentare il riscatto e un ottimo esordio per Chivu, per il momento la finestra speciale di calciomercato non ha portato a troppe operazioni e allora si vedrà soprattutto in luglio e agosto come procederà il progetto nerazzurro, da capire se ci saranno le premesse per proseguire il ciclo o se invece avremo una stagione transitoria. Per adesso mettiamoci comodi a osservare cosa succederà oggi con i risultati Mondiale per Club 2025…

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: 1^ GIORNATA

GIRONE E

Ore 21:00 River Plate Urawa Reds

Ore 03:00 Monterrey Inter

GIRONE F

Ore 18:00 Fluminense Borussia Dortmund

Ore 00:00 Ulsan Hyundai Mamelodi