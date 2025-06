Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: diretta gol live score della terza e ultima giornata nei gironi E e F.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: IL DESTINO DELL’INTER!

I risultati Mondiale per Club 2025 presentano oggi, mercoledì 25 giugno ma sfociando come sempre nella notte italiana, due gironi molto intricati: siamo arrivati all’ultima giornata dei gruppi E e F, il nostro focus sarà alle 3:00 della mattina quando si giocheranno Inter River Plate e Urawa Reds Monterrey.

Partite che definiranno il destino dei nerazzurri, attualmente secondi in classifica per aver segnato un gol in meno del River Plate contro gli Urawa Reds, che attualmente rappresentano l’unica certezza essendo già stati eliminati. Attenzione: la presenza del Monterrey a 2 punti potrebbe creare un arrivo a tre squadre.

In quel caso si andrebbe a guardare la differenza reti nelle sfide dirette, che però sarebbero terminate tutte in parità; dunque avremo la differenza reti nel girone, e qui a fare da discriminante dovrà essere il numero di gol segnato dai messicani contro i giapponesi (eventualmente) evitando in alcun modo le due reti di scarto che eliminerebbero l’Inter.

Insomma: davvero Cristian Chivu fronteggia una situazione complessa nei risultati Mondiale per Club 2025, ma girandola dal lato opposto bisogna dire che in caso di vittoria l’Inter sarebbe sicuramente prima del girone, e incrocerebbe la seconda del girone F.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE: DUE GIRONI INTRICATI

Seconda del girone F che i risultati Mondiale per Club 2025 indicano nel Borussia Dortmund, ma anche in questo raggruppamento è tutto in divenire: la Fluminense ha un gol in più rispetto ai gialloneri e stasera affronta il Mamelodi, che è ancora in gioco per un posto negli ottavi (grazie alla vittoria sullo Ulsan Hyundai, eliminato) e dunque giocherà una partita vera per tentare quello che sarebbe un grande colpo. Il Borussia Dortmund sulla carta ha un compito più agevole, ma già contro gli stessi Sundowns ha rischiato la frittata: chiaramente si possono azzardare ipotesi, ma non ancora così concrete.

La soluzione più probabile è quella delle due big della vigilia qualificate agli ottavi, ma per sapere chi arriverà prima dovremo aspettare la differenza reti; per quanto riguarda il girone dell’Inter lo scenario, per quanto comunque complesso, è forse da un certo punto di vista più semplice ma, se il Monterrey dovesse battere gli Urawa Reds con un solo gol di scarto, il pareggio tra nerazzurri e River Plate obbligherebbe a contare il numero di reti messe a segno anche nella serata, addirittura creando una situazione di totale parità almeno tra l’Inter e i messicani. Staremo a vedere cosa ci diranno i risultati Mondiale per Club 2025…

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: 3^ GIORNATA

GIRONE E

Ore 03:00 Inter River Plate

Ore 03:00 Urawa Reds Monterrey

CLASSIFICA: River Plate 4, Inter 4, Monterrey 2, Urawa Reds 0

GIRONE F

Ore 21:00 Borussia Dortmund Ulsan

Ore 21:00 Mamelodi Fluminense

CLASSIFICA: Fluminense 4, Borussia Dortmund 4, Mamelodi 3, Ulsan 0